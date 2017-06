Eugenie Bouchard s'incline à nouveau en 1re ronde

EASTBOURNE, Royaume-Uni - Peu importe la surface, Eugenie Bouchard continue de peiner sur les courts. À une semaine de Wimbledon, la joueuse de Westmount a de nouveau subi l'élimination au premier tour d'un tournoi sur gazon, pourtant sa surface préférée.

Elle a subi la loi de la Tchèque Barbora Strycova, 23e joueuse mondiale, 6-3, 3-6, 6-2 au tournoi d'Eastbourne dans un match qui a duré deux heures et 13 minutes.



Bouchard, qui a glissé au 61e rang mondial, a concédé cinq bris et a commis six doubles fautes.



La semaine dernière à l'omnium de Majorque, également disputé sur gazon, Bouchard s'était également inclinée en première ronde, face à l'Italienne Francesca Schiavone.



Bouchard, finaliste à Wimbledon en 2014, connaît une autre saison difficile. Après un début d'année encourageant, avec notamment une participation aux demi-finales du tournoi de Sydney, elle semble incapable de gagner avec régularité. Son palmarès est de 11-11 cette année.