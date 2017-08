Eugenie Bouchard: la dégringolade se poursuit

(98,5 Sports) - Eugenie Bouchard n'aura fait que passer dans le tableau du simple féminin de la Coupe Rogers présentée à Toronto.

La Croate Donna Vekic, 51e joueuse mondiale, a battu mardi la Québécoise en deux manches de 6-3 et 6-4.

Visiblement nerveuse, incapable d'ajuster son revers en début de rencontre, Bouchard n'a pu trouver ses marques face à une adversaire qui a pourtant fait presque autant de fautes d'elle.

Les deux joueuses ont réussi le membre nombre d'as (2), mais Bouchard a commis plus de double-faute (7) que la Croate (5). La Québécoise (24 contre 13) a également commis beaucoup plus de fautes directes que son adversaire.

Cela illustre bien la situation des deux joueuses avant le match. Vekic s'est qualifiée pour le tournoi et Bouchard y a participé en vertu d'un laissez-passer.

La dégringolade

Il s'agissait de sixième défaite consécutive de Bouchard au premier tour d'un tournoi. La dégringolade se poursuit.

Bouchard était la cinquième joueuse mondiale en 2014. Elle demeure la meilleure Canadienne en simple au classement de l'ATP et elle est toujours inscrite en double. Sa partenaire Karolina Pliskova et elle doivent affronter Dominika Cibulkova et Kirsten Flipkens en fin de journée, mardi.



Le film de la rencontre

Bouchard, 70e raquette mondiale, a connu un début de match atroce. En dépit de deux as, la Québécoise a été brisée d'entrée de jeu par son adversaire.

Après un jeu facile pour Vekic, Bouchard a de nouveau vu la Croate lui prendre son service afin de prendre une rapide avance de 3-0.

Une double faute de Vekic a pavé la voie au premier jeu de Bouchard, mais la joueuse de Westmount au aussitôt perdu son service, et ce, pour la troisième fois de la manche.

Finalement, personne n'est capable de s'imposer au service, car Bouchard brise Vekic à zéro aussitôt: c'est 4-2 pour la Croate. Et c'est 4-3 quand Bouchard - enfin! - arrive à imposer ses premières balles.

Bouchard rate une belle occasion de créer l'égalité 4-4 au huitième jeu. Elle a les devants 0-15 et 15-30, mais elle gaspille ses chances et donne le dernier point à son adversaire quand elle frappe une - autre - balle avec son cadre de raquette: c'est 5-3.

Et Vekic ne rate pas sa chance. Un quatrième bris de service aux dépens de la Québécoise boucle la manche à 6-3.

Deuxième manche

Les deux joueuses conservent leur service au début de la deuxième manche, puis, Bouchard brise Vekic au troisième jeu afin de prendre les devants 2-1. Avantage qui ne dure pas, car Vekic lui rend la pareille et on se retrouve à 3-3 et à 4-4.

Vekic réussi son service pour une avance de 5-4 et elle brise Bouchard pour une victoire en deux manches de 6-3 et 6-4.