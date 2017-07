Est-ce que Muguruza pourrait devenir l'héritière des soeurs Williams?

Peu de temps après avoir vaincu l'Américaine Venus Williams en finale du simple féminin des Internationaux de tennis de Wimbledon, Garbine Muguruza s'est vu remettre un écusson mauve et or qui confirme qu'elle est maintenant membre du All England Club, un statut honorifique accordé aux vainqueurs du tournoi.

Muguruza a notamment fait remarquer qu'après sa défaite contre la soeur de Venus, Serena, lors de la finale de Wimbledon en 2015, elle n'avait évidemment pas eu droit à un traitement identique: les finalistes n'ont pas droit au statut de membre honorifique ni à ses privilèges. «C'est tout ou rien, a déclaré Muguruza. Je me dis, 'Ouf, cette année, j'y suis enfin arrivée.'»



Ce triomphe par un score de 7-5, 6-0 contre Venus, combinée à sa victoire face à Serena en finale des Internationaux de France en 2016 font de l'athlète de 23 ans la seule femme à avoir vaincu chacune des frangines lors d'une finale d'un tournoi du Grand Chelem. Ce simple fait d'armes fait de Muguruza une héritière potentielle aux deux femmes qui ont changé leur sport.



Ajoutez à cela le style audacieux et combatif de Muguruza et son attrait pour les scènes de prestige, et elle donne certainement l'impression qui pourrait continuer de faire ce qu'elle tient à accomplir plus que tout: gagner des tournois majeurs.



C'est un aspect auquel elle accorde plus d'importance que sa position au classement de la WTA, par exemple. Elle a amorcé Wimbledon en 15e place et lundi, elle occupera le cinquième rang.



Elle s'est rendue jusqu'au deuxième échelon du classement, mais ça ne semble pas trop préoccuper Muguruza. «Je ne sais pas ce que sait que d'être numéro 1 au monde. Peut-être que je pourrai un jour, et là, je pourrai comparer. Mais pour l'instant, je préférerais être numéro 10 et gagner des tournois du Grand Chelem que d'être numéro 1.»

La régularité

La clé, selon la principale intéressée et plusieurs observateurs, sera de faire preuve d'une plus grande régularité.



Sa finale contre l'aînée des soeurs Williams samedi était sa première depuis sa victoire aux Internationaux de France de 2016. Pas seulement sa première à un tournoi du Grand Chelem, sa première tout court!



Pour s'établir fermement parmi l'élite du tennis féminin, Muguruza devra faire usage plus fréquemment de la puissance et de la précision qu'elle a réussi à employer lors des moments de tension accrue.



Il faudra aussi voir comment Muguruza va gérer les retombées de son plus récent triomphe. Elle avoue qu'elle a trouvé difficile de faire face aux attentes qui ont suivi sa première conquête d'un tournoi du Grand Chelem. Il s'agit de l'une des raisons pouvant expliquer ses performances depuis ce temps, incluant un dossier de 23-13 en 2017 avant de disputer son premier match au All England Club.



Un autre défi pour Muguruza sera, bien entendu, de se souvenir comment jouer plus souvent comme elle l'a fait lors de ces deux semaines inoubliables à Paris, il y a 13 mois, et ces deux semaines spéciales à Londres cette année. Si elle y arrive, personne ne pourra prédire combien d'autres tournois du Grand Chelem elle pourrait gagner.