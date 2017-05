Encarnacion revient à Toronto, mais se fait voler la vedette par Pillar (vidéos)

(98,5 Sports) - Les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Indians de Cleveland 4-2, lundi, dans ce qui marquait le retour du frappeur de puissance Edwin Encarnacion au Rogers Centre.

Encarnacion, des Indians, a obtenu deux simples à son retour au Toronto. Il a passé huit ans avec les Jays, disputant 999 matches avec le club torontois avant se joindre à Cleveland comme joueur autonome, en janvier.



Encarnacion a frappé 239 circuits avec les Blue Jays. La foule du Rogers Centre l'a chaleureusement applaudi après un vidéo montrant quelques-uns de ses exploits, avant le match. Le Dominicain de 34 ans a salué les 40 014 amateurs avec sa casquette.

Quelques images du retour d'Edwin Encarnacion:

Kevin Pillar a plongé à la piste d'avertissement pour priver Jose Ramirez d'un coup de plus d'un but, en sixième. Le voltigeur de centre est un habitué des faits saillants en défense.

«C'est incroyable, a dit Ryan Goins, l'autre vedette du match avec un circuit de deux points. S'étirer comme ça à pleine vitesse vers l'arrière. C'est l'un des plus beaux catches de sa carrière.»



«Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu un plus beau jeu, a dit Francisco Lindor, des Indians. Il y a une raison pourquoi ils l'appellent Superman.»

Le super-catch de Kevin Pillar:

Marcus Stroman (3-2) a blanchi les Indians en six manches, accordant six coups sûrs et deux buts sur balles.



«Donnez un Gant d'or à Kevin, a dit Stroman. Je pense qu'il est le meilleur en défense à sa position. Je suis juste content de pouvoir compter sur lui à chaque fois que je lance.»



L'attrapé a mis fin à la sixième avec des coureurs aux extrémités.

