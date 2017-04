En l'absence de la LNH, les pays se tournent vers leur plan B pour les JO

Vingt-quatre heures après que la LNH eut annoncé qu'elle renonçait aux Jeux olympiques d'hiver de 2018, certains Américains qui évoluent en Europe se sont questionnés à savoir s'ils devaient prévoir une pause dans leur calendrier en prévision de février.

«Quelques Américains, dont Deron Quint et Dave Leggio, et moi-même avons blagué à propos du fait qu'il faudra peut-être prévoir une pause dans notre calendrier parce qu'ils pourraient avoir besoin de nous l'an prochain aux Jeux olympiques», a dit Keith Aucoin, un ex-joueur de la LNH âgé de 38 ans qui évolue présentement en Allemagne.



Sans blague, ça pourrait se produire.

À la suite de la décision de la LNH, «USA Hockey» et d'autres fédérations nationales ont insisté pour dire qu'elles avaient un plan B, bien qu'on ignore toujours comment tout ça se traduira dans la réalité.



Car ce n'est pas parce que le circuit Bettman a décidé de ne pas interrompre sa saison afin de laisser ses joueurs se rendre en Corée du Sud que ceux-ci ne veulent pas y aller.

D'ailleurs, la ligue n'a toujours pas déterminé si elle permettra aux joueurs de quitter leur équipe pour prendre part au tournoi olympique.

Les fédérations ne peuvent tout simplement pas «vider» la Ligue américaine de hockey, plusieurs joueurs ont des contrats avec la LNH, et c'est également le cas des diverses ligues professionnelles européennes.



En conséquence, les pays risquent d'être confrontés à leur lot d'obstacles afin de constituer leur équipe olympique au cours des prochains mois.



Si Patrick Kane, Jonathan Quick, Jack Eichel et Auston Matthews ne sont pas disponibles, alors «USA Hockey» risque de se tourner vers les Américains qui évoluent en Europe afin de constituer l'essentiel de son équipe, en y greffant vraisemblablement quelques joueurs universitaires.

L'ex-attaquant de la LNH Mark Arcobello domine la colonne des marqueurs en ligue suisse, Aucoin figure parmi les meneurs en Allemagne, et les ex-défenseurs de la LNH Matt Gilroy et Jonathon Blum amassent des points à un rythme ahurissant dans la KHL.



Parmi les candidats possibles pour défendre le filet des États-Unis, on retrouve Leggio et Jerry Kuhn, qui évoluent en Allemagne; Ryan Zapolski, en KHL; Cal Peters, avec le Fighting Irish de l'Université Notre Dame, et Tyler Parsons, des Knights de London, dans l'OHL, qui a notamment mené l'équipe américaine à la conquête de l'or au dernier Championnat du monde de hockey junior.

Le directeur exécutif de «USA Hockey» Dave Ogrean a décrit le bassin de joueurs américains admissibles comme étant «le plus vaste de l'histoire», et son collègue Jim Johannson, qui doit constituer l'équipe olympique, a mentionné que les États-Unis «auront 25 belles histoires sur la patinoire en Corée du Sud et se rendront aux JO en ne visant rien de moins qu'un podium».



Même si le Comité international olympique (CIO) a dit «que des joueurs de toutes les autres ligues professionnelles de hockey sur glace pourront participer» aux JO de Pyeongchang, l'incertitude persiste.

En tenant pour acquis que les ligues européennes donneront leur permission aux joueurs d'interrompre leur saison, le bassin de joueurs admissibles provenant des États-Unis, du Canada et d'autres pays pourrait s'agrandir avec l'ajout de joueurs qui sont sur le point d'obtenir leur autonomie dans la LNH et qui auront pris la décision de se rendre en Europe pendant la saison suivante afin de pouvoir participer aux Jeux olympiques.



En fonction de ce scénario, la Russie serait de toute évidence la favorite pour décrocher l'or puisqu'elle pourrait compter sur les ex-joueurs de la LNH Pavel Datsyuk et Ilya Kovalchuk, qui évoluent présentement en KHL et qui seraient donc disponibles.

Alex Ovechkin entend lui aussi prendre part aux JO, tout comme ses coéquipiers des Capitals de Washington Evgeny Kuznetsov et Dmitry Orlov.



La Finlande, la République tchèque et la Slovaquie pourraient également bénéficier de l'absence des joueurs de la LNH puisque la plupart de leurs joueurs évoluent en Europe.

Le gardien Mikko Koskinen n'est pas Tuukka Rask, mais permettrait aux Finlandais de croire en leurs chances, et les Tchèques pourraient afficher de la stabilité devant leur filet grâce à la participation des gardiens étoiles de la KHL Dominik Furch et Pavel Francouz, sans compter Jaromir Jagr, qui compte rentrer chez lui et qui pourrait envisager de participer une dernière fois aux JO à l'âge de 45 ans.



Les jeunes espoirs qui peuvent aspirer à la LNH sont de plus en plus nombreux en Suède, mais celle-ci pourrait connaître un parcours difficile aux Jeux de Pyeongchang puisqu'elle devrait miser essentiellement sur l'ex-gardien de la LNH Viktor Fasth, l'attaquant Joakim Lindstrom et peut-être l'espoir des Flyers de Philadelphie Oskar Lindblom.