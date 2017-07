Elway signe un nouveau contrat avec les Broncos

ENGLEWOOD, Colrado - John Elway a signé un nouveau contrat de cinq saisons avec les Broncos de Denver.

L'entente met fin à une longue saga au cours de laquelle les partisans ont cru que l'ancien quart étoile devenu membre de la direction allait peut-être quitter l'équipe qu'il a guidée à trois titres du Super Bowl.



Avant d'accepter le nouveau contrat lundi, Elway s'apprêtait à écouler la dernière année de son contrat comme directeur général et vice-président des opérations football.



L'équipe avait commencé les démarches pour conclure une nouvelle entente en octobre.



Elway a guidé les Broncos au Super Bowl en 1997 et 1998, couronnant sa carrière avec deux titres consécutifs.



Depuis le retour d'Elway à la tête de l'équipe, les Broncos ont compilé un dossier de 77-33 et ont participé aux éliminatoires cinq fois en six saisons. Les Broncos ont gagné le Super Bowl face aux Panthers de la Caroline en 2015.