Eichel et les Sabres négocient une entente à long terme

PITTSFORD, N.Y. - Selon Associated Press, les Sabres de Buffalo et Jack Eichel auraient amorcé des discussions en vue d'une prolongation de contrat de huit saisons.

Cette personne a requis l'anonymat puisque les négociations, amorcées il y a un mois, n'ont pas été discutées publiquement.



Le propriétaire des Sabres, Terry Pegula, a refusé de se prononcer sur l'état de ces négociations. Il a par contre indiqué qu'il n'y avait pas de date butoir et que les deux parties souhaitent en arriver à une entente.



Dans un message texte envoyé à l'Associated Press, l'agent d'Eichel, Peter Fish, a écrit que les « deux parties discutent et continueront de le faire ».



Eichel, 20 ans, a toujours une saison à écouler à son premier pacte dans la LNH. Il a été le deuxième choix au total du repêchage de 2015, derrière Connor McDavid, qui vient de parpaher une prolongation de huit ans, 100 millions $ US. À 12,5 millions $ par saison, McDavid, joueur par excellence de la LNH la saison dernière, sera le mieux payé du circuit.



À ce jour, le gardien du Canadien de Montréal Carey Price et les attaquants des Blackhawks de Chicago Patrick Kane et Jonathan Toews suivent au deuxième rang, à 10,5 millions $ par an.



Eichel a mené les Sabres la saison dernière avec 57 points, dont 24 buts, le deuxième total de l'équipe, en 61 matchs. Il a raté deux mois d'activités en raison d'une entorse à la cheville gauche.