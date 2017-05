Dzemaili devrait jouer samedi

(98,5 Sports) - Le nouveau joueur désigné de l'Impact Blerim Dzemaili s'est entrainé avec ses nouveaux coéquipiers mercredi matin au Stade Saputo. Son premier contact avec le groupe s'est tellement bien passé, qu'il semble presque déjà assuré que le milieu de terrain sera en uniforme face au Crew samedi.

Un texte de Jeremy Filosa

Questionné à ce sujet mardi à son arrivée à Montréal, le Suisse avait répondu qu’il se sentait déjà prêt à jouer.

Ce matin, l’entraîneur Mauro Biello a ni plus ni moins confirmé l’information.

«Les chances de le voir en uniforme samedi sont très bonnes. Il n'a pas de problème de forme physique, il a des minutes dans les jambes et il se sent très bien. Ça s’est bien passé aujourd’hui, on aura trois entraînements complets ensemble. Il sera donc une option pour moi samedi.»

Dzemaili a mentionné mardi à l’aéroport Montréal-Trudeau qu’il préférait jouer dans un système 4-3-3. C’est un système que l’Impact connaît très bien. Mais récemment, c’est en 4-2-3-1 que s’est aligné le club montréalais.

Ceci dit, Biello n’aurait pas d’objection à revenir au 4-3-3, surtout si son joueur étoile s’y dit plus à l’aise.

«C’est certain qu’avec la blessure à Marco Donadel, le 4-2-3-1 devenait un schéma plus intéressant pour nous surtout sur la route. Mais nous avons connu beaucoup de succès en 4-3-3 et ce sera assurément un schéma que nous réutiliserons.»

Ciman s’explique

Laurent Ciman a été nommé défenseur de l’année en MLS en 2015. Mais depuis, ses performances sont en dents de scie. Mais selon le principal intéressé, les critiques font partie du soccer et il les accepte, reconnaissant que récemment ses matchs ont été pas mal moins convaincants.

«Je savais que ça ne pouvait pas se poursuivre ainsi. Les équipes ne me laissent plus jouer. Par exemple contre Atlanta ici, je ne touchais pas au ballon. Alors on me voit un peu moins. C’est comme ça que ça va être. Ils savent que le danger part de mes pieds. Donc je suis de plus en plus bloqué.

«J’ai donc connu des difficultés. J’ai raté des jeux que je ne ratais pas avant. Mais je pense avoir mieux fait contre D.C. samedi et je travaille fort pour que ça se poursuive.»

Piatti aussi est un joueur marqué

Si contrer Laurent Ciman fait partie du plan de match des équipes adverses, neutraliser Ignacio Piatti l’est aussi.

Nacho connaît des moments moins glorieux en ce début de saison, et certains doutaient de sa santé physique.

Mais selon Biello il n’en est rien, c’est simplement le marquage contre lui qui est meilleur.

«Il ne faut pas oublier que le nom de Nacho est encerclé dans tous les vestiaires. On utilise même une couverture double contre lui pour l’arrêter. Lors du dernier match, il a travaillé fort pour aider la défensive latérale. Ceci dit, nous aurons des petites pauses internationales dans les prochaines semaines et s’il y a un besoin de le reposer, nous y penserons à ce moment-là.»

Mise à jour sur les blessés

Ballou Jean-Yves Tabla s’est blessé à une cheville à l’entraînement mercredi. Il a été piétiné par un coéquipier. Il a dû quitter le terrain en boitillant. Son cas sera réévalué demain.

Marco Donadel a toujours des douleurs au genou. Hassoun Camara s'est entraîné et a reçu le feu vert des médecins pour mettre la pédale au fond dès demain.

Il ne risque pas d’être partant samedi, lui qui doit retrouver la forme, ayant manqué les deux derniers matchs à cause d’une commotion.

Finalement, Victor Cabrera prend du mieux, il courait aisément aujourd’hui autour du terrain. Il n’est pas impossible qu’il revienne au jeu avant les six semaines originalement anticipées.