Dubai: Svitolina triomphe devant Wozniacki en match ultime

L'Ukrainienne Elina Svitolina/Kamran Jebreili / The Associated Press

DUBAI, Émirats arabes unis - L'Ukrainienne Elina Svitolina a triomphé aux Championnats de Dubai, remportant la finale 6-4 et 6-2 aux dépens de Caroline Wozniacki, du Danemark.

Svitolina méritait un deuxième trophée ce mois-ci, après s'être imposée à Taïwan. En incluant la Fed Cup contre l'Australie, elle remportait samedi un 12e match de suite.



Svitolina compte maintenant six titres à son palmarès.



La 13e raquette du tennis féminin a signé quatre bris face à Wozniacki, la 15e. Elle a pris le service de la Danoise au septième jeu du set décisif et a prévalu peu après, en une heure et 28 minutes.



La victoire de Svitolina lui ouvre les portes du top 10, à 22 ans.



L'Ukrainienne a gagné ses deux affrontements contre Wozniacki. L'autre est survenu l'an dernier, à Miami.



Chaque joueuse s'est limitée à un seul as mais Wozniacki a commis quatre doubles fautes, deux de plus que sa rivale.



Wozniacki a été la reine des Championnats de Dubai en 2011. Elle s'y est rendue en demi-finales ou mieux lors de six présences sur sept.