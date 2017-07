Dressel égale la marque de Phelps aux Mondiaux avec une 7e médaille d'or

BUDAPEST, Hongrie — Caeleb Dressel a égalé un record de Michael Phelps en remportant sa septième médaille d'or des Championnats mondiaux de la FINA, dimanche, aidant l'équipe américaine à remporter le relais 4x100 mètres quatre nages. Un jour après être devenu le premier nageur à gagner trois médailles d'or a même journée lors d'une compétition internationale majeure, Dressel a rejoint Phelps parmi les légendes avec sept médailles d'or lors de la deuxième compétition de natation en importance, après les Jeux olympiques.



Phelps avait gagné sept épreuves lors des mondiaux de 2007, à Melbourne, en Australie — un prélude à se conquête de huit médailles d'or l'année suivante aux Jeux olympiques de Pékin.



Âgé de 20 ans, Dressel a gagné trois médailles d'or lors de courses individuelles, puis quatre autres au sein de relais.



≪Je suis pas mal fatigué, mais j'ai connu une bonne saison, une bonne année, a raconté Dressel. Tout a cliqué pendant les sept jours de la compétition. Et ça demande des efforts pendant beaucoup plus longtemps que sept jours. Je suis très heureux de ce que j'ai accompli.≫



L'exploit de Phelps aux mondiaux demeure dans une classe à part puisqu'il avait gagné cinq de ses sept médailles d'or lors de courses individuelles et qu'il ne pouvait bénéficier de l'ajout des relais mixtes. Dressel a gagné deux fois l'or dans ces nouvelles épreuves, une particularité qu'il a lui-même mentionnée après ses trois victoires, samedi.



≪Je veux prendre une petite pause, a-t-il dit. Je veux en profiter un peu.≫



Il l'a certainement méritée.