Djokovic sorti par Kyrgios, Federer bat Nadal à Indian Wells

INDIAN WELLS, Californie - Un autre joueur du Top 4 s'est incliné à l'Omnium BNP Paribas, à Indian Wells, mercredi.

Novak Djokovic a perdu 6-4 et 7-6 (3) aux mains de Nick Kyrgios au quatrième tour .

Pour Kyrgios, il s'agissait d'une deuxième victoire en autant de semaines face à la deuxième raquette mondiale. Le 2 mars à Acapulco, il avait également eu le dessus sur Djokovic, qui, de son côté, mettait fin à une séquence de 19 matchs gagnés à Indian Wells.

Federer en forme

Roger Federer a défait Rafael Nadal 6-2, 6-3 pour accéder ainsi aux quarts de finale.

Federer a brisé Nadal à quatre reprises. Même si Nadal mène 23-13 au bilan de leurs confrontations au fil des ans, Federer a remporté les trois derniers duels, dont la finale des Internationaux d'Australie en janvier dernier.



Federer n'a fait face qu'à une seule balle de bris sur son service, mais a utilisé son service et deux coups de revers gagnants pour prendre les devants 2-0 en première manche. Il n'a laissé aucune chance à Nadal, enfilant 26 coups gagnants.



Il s'agissait de la première fois depuis leur premier duel en 2004, où ils avaient eu rendez-vous au troisième tour, que les deux joueurs s'affrontaient avant les quarts de finale.



Un autre joueur du top quatre s'est incliné.



Novak Djokovic a mis un terme à sa séquence de 19 victoires consécutives en s'inclinant 6-4, 7-6 (3) face à Nick Kyrgios au quatrième tour de l'Omnium BNP Paribas, mercredi.



Pour Kyrgios, il s'agissait d'une deuxième victoire en autant de semaines face à la deuxième raquette mondiale. Le 2 mars à Acapulco, il avait également eu le dessus sur Djokovic.



La 15e tête de série a frappé 14 as et a remporté 86% de ses points de service.



Djokovic espérait remporter le tournoi du désert pour une quatrième année consécutive. Il a cependant connu un match difficile en commettant 25 fautes indirectes.



Kyrgios affrontera Roger Federer au prochain tour. La quatrième tête de série Kei Nishikori rejoindra également Kyrgios, ayant battu Donald Young 6-2, 6-4. Pablo Carreno Busta et Pablo Cuevas seront également des quarts de finale.



Du côté des femmes, la huitième tête de série Svetlana Kuznetsova a battu Anastasia Pavlyuchenkova 6-3, 6-2 pour atteindre le carré d'as.