Djokovic et Serena Williams gagnent en Australie

MELBOURNE, Australie - Novak Djokovic n'avait pas droit à l'erreur au moment d'entreprendre la défense de son titre aux Internationaux d'Australie. Surtout pas contre le joueur qui avait éliminé Rafael Nadal dès la première ronde à Melbourne l'an dernier.

Djokovic a fait la différence quand il en a eu besoin mardi soir, maîtrisant Fernando Verdasco lors d'un deuxième set qui a duré 71 minutes avant de l'emporter 6-1, 7-6 (4), 6-2. On a eu droit à des moments de colère et de frustrations de la part de deux joueurs qui avaient livré une demi-finale sous haute tension plus tôt ce mois-ci à Doha, où Djokovic s'est imposé après avoir sauvé cinq balles de match.



«Je suis très heureux de mon match, compte tenu du fait que j'avais l'un des matchs de première ronde les plus difficiles, a confié Djokovic, qui tente de devenir le premier joueur masculin à gagner sept fois le titre en Australie. Dans l'ensemble, je suis satisfait de ma performance.»



Une autre sextuple championne n'a pas eu la vie facile pour son match de première ronde. Serena Williams a dû offrir du tennis de haut niveau pour s'imposer face à Belinda Bencic.



Et après s'être lancée à la conquête d'un 23e titre record du Grand Chelem avec une victoire de 6-4, 6-3 au premier tour, Williams a pris part à sa conférence de presse portant une blouse noire avec le mot ?Égalité? imprimé devant.



C'était encore avant minuit, lundi, aux États-Unis, où la fête en l'honneur du leader des droits civiques Martin Luther King fils se terminait.



«Cette journée étant celle de Martin Luther King, il est important de propager le message de l'égalité, a déclaré Williams. Un thème dont il a beaucoup parlé et qu'il a essayé de répandre, c'est l'égalité et les droits pour tout le monde.»



Lorsqu'on lui a demandé si elle était préoccupée par l'avenir de l'égalité aux États-Unis, Williams a refusé d'entrer dans les détails, mais elle a déclaré que la question est «une préoccupation pour tout le monde en général.»



Williams s'est fiancée au co-fondateur de Reddit, Alexis Ohanian, pendant la congé des Fêtes, et il était dans la foule pour ce match disputé dans le stade Rod Laver. Williams, âgée de 35 ans, a été interrogée à plusieurs reprises au sujet de ses plans de mariage depuis son arrivée en Australie. Elle a donné une idée plus précise sur le sujet.



«En février, je commencerai à considérer l'ensemble de ma vie, a-t-elle dit. Mais en ce moment, je suis tellement concentrée que c'est tout ce à quoi je peux penser.»



Williams s'est montrée quasi parfaite pour s'emparer d'une avance de 5-0 au deuxième set. Puis elle a commencé à ressentir les efferts de sa longue pause de la compétition.



Mais après trois doubles fautes - dont l'une sur une balle de match - Williams a amélioré son palmarès en première ronde de tournois majeurs à 65-1. Elle affrontera au tour suivant Lucie Safarova, qui a sauvé neuf balles de match avant de venir à bout de Yanina Wickmayer 3-6, 7-6 (7), 6-1.



Nadal, lui aussi de retour à la compétition après quelques mois d'inactivité après les Internationaux des États-Unis en raison d'une blessure au poignet gauche, a signé une victoire de 6-3, 6-4, 6-4 aux dépens Florian Mayer. Il franchit une étape de plus que l'an dernier en Australie.



«Je suis content de m'adresser à vous. L'an dernier, je n'en ai pas eu l'occasion!» a confié Nadal lors de la période d'entrevue sur le court.



Lors d'une confrontation qui a duré cinq heures et 15 minutes sur le court no 19, Ivo Karlovic, âgé de 37 ans, a eu raison de l'Argentin Horacio Zeballos 6-7 (6), 3-6, 7-5, 6-2, 22-20. Ce match a établi un record pour le plus grand nombre de jeux (84) aux Internationaux d'Australie dans l'ère du bris d'égalité. Karlovic a également fini le match avec 75 as, un record du tournoi.



Lors d'un match tardif qui s'est conclu peu avant minuit, Agnieszka Radwanska, troisième tête de série, l'a emporté 6-1, 4-6, 6-1 contre Tsvetana Pironkova et Daria Gavrilova, no 22, a défait Naomi Broady 3-6, 6-4, 7-5.