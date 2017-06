Djokovic défait Ramos-Vinolas et atteint les quarts de finale à Roland-Garros

PARIS — Le champion en titre Novak Djokovic a accédé aux quarts de finale des Internationaux de tennis de France après avoir facilement battu l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas 7-6 (5), 6-1, 6-3 au quatrième tour dimanche. Le Serbe, deuxième tête de série, affrontera en quarts de finale Dominic Thiem, qui a atteint ce stade-ci de la compétition pour une deuxième année consécutive après avoir pris la mesure d'Horacio Zeballos 6-1, 6-3, 6-1.



Lorsque questionné sur ce que son nouvel entraîneur Andre Agassi aurait pensé de ce match, Djokovic a utilisé son sens de l'humour pour se sortir d'impasse.



≪J'espère qu'il n'a regardé que les deuxième et troisième manches et non la première, a-t-il répondu, en souriant. C'est un véritable honneur et un plaisir d'avoir Andre comme entraîneur.≫



Thiem, sixième tête de série, a fait partie du carré d'as à Roland-Garros l'an dernier. Zeballos n'a jamais été véritablement dans le coup dimanche, et l'Autrichien a scellé l'issue de la rencontre en une heure et 40 minutes en décochant un as sur sa première balle de match.



Plus tôt dimanche, Rafael Nadal a égalé une marque appartenant à Roger Federer en se qualifiant pour les quarts de finale pour la 11e fois de sa carrière, dimanche, après avoir défait son compatriote Roberto Bautista Agut 6-1, 6-2, 6-2.



L'Espagnol, quatrième tête de série, a scellé l'issue de la rencontre avec sa troisième balle de match, lorsqu'il a repoussé Bautista Agut derrière la ligne de fond avec un puissant coup droit avant que son adversaire effectue un retour directement dans le filet. Il a triomphé en moins de deux heures.



≪Je suis en quarts de finale, je suis en santé et je joue bien. Il n'y a que ça d'important pour moi, a insisté Nadal. Tout le reste m'importe peu.≫



Nadal, un vétéran âgé de 31 ans, convoite un 10e titre aux Internationaux de France, et un 15e titre du Grand Chelem. Son dernier titre majeur a été cueilli à Paris en 2014.



Il affrontera en quarts de finale le tombeur de Milos Raonic, l'Espagnol Pablo Carreno Busta.



Le Russe Karen Khachanov est devenu le plus jeune joueur à atteindre le quatrième tour des Internationaux de France depuis 2009, après avoir défait l'Américain John Isner 7-6 (1), 6-3, 6-7 (5), 7-6 (3).



Khachanov, qui a célébré son 21e anniversaire il y a deux semaines seulement, participe à Roland-Garros pour la première fois de sa carrière. Il s'agit également de son troisième tournoi majeur en carrière.



D'autre part, l'interruption causée par la pluie a profité au Japonais Kei Nishikori, qui a récupéré avant de prendre la mesure de Hyeon Chung 7-5, 6-4, 6-7 (4), 0-6, 6-4 au troisième tour.



Nishikori, huitième tête de série, menait 7-5, 6-4, 6-7 (4), 0-3 lorsque la pluie s'est abattue sur le court samedi, mais de toute évidence il souffrait d'une blessure à un poignet et d'une autre au dos — qui a nécessité des traitements — qui ont permis à Chung, qui est âgé de 21 ans, de venir de l'arrière.



C'était la première fois de l'ère moderne que deux joueurs d'origine asiatique s'affrontaient au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem.



Richard Gasquet s'est retiré de son match de troisième tour contre son compatriote Gaël Monfils après avoir reçu des traitements à la cuisse droite.



Gasquet, 24e tête de série, a lancé la serviette alors qu'il tirait de l'arrière 4-3 au troisième set. Les tennismen s'étaient partagé les deux premiers sets.