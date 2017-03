Deux matchs de suspension pour Shattenkirk

NEW YORK - Le défenseur des Capitals de Washington Kevin Shattenkirk a écopé d'une suspension de deux matchs pour son geste à l'endroit du défenseur des Kings de Los Angeles Kevin Gravel, a indiqué le Département de la sécurité des joueurs de la LNH dimanche.

L'incident s'est produit alors qu'il restait 4:03 à écouler à la rencontre de samedi soir entre les deux équipes, qui s'est terminée 4-2 en faveur de la formation californienne.

Gravel tentait de récupérer une rondelle libre derrière le filet du gardien Jonathan Quick lorsque Shattenkirk, alors en échec-avant, s'est propulsé vers le défenseur des Kings. Le défenseur américain a alors atteint Gravel au niveau de la tête, et ce dernier a paru sonné.

Shattenkirk a écopé d'une pénalité mineure pour assaut sur la séquence.



En 67 matchs cette saison, Shattenkirk a marqué 11 buts et amassé 35 mentions d'assistance, en plus d'afficher un différentiel de moins-12. Le joueur de 28 ans originaire de New Rochelle, dans l'État de New York, a été échangé par les Blues de St. Louis le 27 février.



Il sera admisible à un retour au jeu contre les Predators de Nashville, jeudi.