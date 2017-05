Des Penguins à égalité... mais amochés (vidéo)

(98,5 Sports) - Les Penguins de Pittsburgh ont trimé dur pour revenir à égalité 1-1 dans leur série face aux Sénateurs d'Ottawa. On saura toutefois d'ici quelques heures le prix exact à payer pour cette victoire de 1-0 durement acquise, hier soir.

Déjà privés des services de Patric Hornqvist, qui a quitté l'entraînement matinal lundi et qui n'a pu disputer la rencontre en soirée, les Penguins ont perdu les services de l'attaquant Bryan Rust et du défenseur Justin Schultz au cours du premier engagement.





Rust a retraité au vestiaire après avoir été durement frappé par Dion Phaneuf, qui n'a pas été puni sur la séquence.



«J'ai tenté d'élever mon niveau d'intensité, s'est défendu Phaneuf. Tu tentes de mettre tout en oeuvre pour donner une étincelle à ton équipe, alors lorsque tu as la chance d'asséner une mise en échec, tu le fais. C'est quelque chose dont j'ai toujours été fier et que je fais en raison de mon style plus robuste. Si j'en ai l'occasion, c'est certain que je vais augmenter mon niveau d'intensité.»

Quelques instants plus tard, Schultz a quitté la patinoire et semblait blessé à l'épaule.