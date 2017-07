Des nouvelles configurations plus favorables à Massa qu'à Stroll

Lance Stroll

Chargement du lecteur ...

(98,5 Sports) - Lance Stroll a terminé 15e et Felipe Massa, 8e lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne 2017 de F1, aujourd'hui sur le circuit de Silverstone.

Valtteri Bottas a signé le meilleur temps de la deuxième séance devant Lewis Hamilton et Kimi Räikkönen.

On s'échange les pièces

Ne voulant pas revivre le dernier fiasco des qualifications en Autriche, l'écurie Williams avait décidé de brasser les cartes... et les pièces de ses voitures.

En termes plus techniques, Stroll a utilisé l'ancien support du nez, les nouveaux déflecteurs et les nouveaux conditionneurs verticaux alors que Massa a utilisé le nouveau nez, les nouveaux déflecteurs et les anciens conditionneurs verticaux.

Stroll avait connu une séance de qualification catastrophique le week-end dernier sur le circuit de Spielberg, terminant 18e.

Le Montréalais, qui a inscrit des points à ses trois derniers Grand Prix montre 18 points en huit courses, bon pour le 11e rang, tout juste derrière Massa à 22 points.

Avec Toile F1