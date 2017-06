Des Alouettes transformés en 2017

Le jeune Anthony Sarao, embauché comme joueur autonome en février, est le nouveau secondeur central, entre Cox et Kyries Hebert, tandis que le vétéran Keith Shologan agira comme plaqueur. Meneur de l'histoire du club pour les sacs, John Bowman sera de retour pour 12e campagne.



Si la défense n'est pas aussi hermétique qu'au cours des dernières années, une meilleure attaque pourrait conserver le ballon plus longuement et leur accorder ainsi plus de repos.



« Ça aidera les Alouettes d'avoir une meilleure attaque, a noté Cox, mais nous ne nous attendons pas à ce que notre tâche soit allégée. Si on doit empêcher l'équipe adverse de marquer un seul point, on tentera de le faire. C'est le football et nous sommes une équipe. »



L'acquisition de Durant est la plus importante transaction d'entre toutes. Les Alouettes n'ont pas eu de quart de premier plan depuis qu'Anthony Calvillo s'est retiré en 2013. Ils ont utilisé plus d'une dizaine de quarts différents depuis. L'embauche de Kevin Glenn, en 2016, n'a rien réglé. Ils tentent cette fois de changer la donne avec Durant.



Le footballeur de 34 ans a passé ses 11 premières saisons avec les Roughriders, remportant une coupe Grey en 2013. Il a toutefois connu beaucoup d'ennuis avec les blessures au cours des trois dernières campagnes, dont une ruopture du tendon d'Achille au premier match de 2015, le tenant à l'écart pour le reste du calendrier.



Il a par contre joué 15 rencontres en 2016 et a obtenu près de 4000 verges par la voie des airs au sein d'une équipe qui a terminé au dernier rang.