DeRozan brille à son retour au jeu; il aide les Raptors à s'imposer par 9 points

TORONTO — DeMar DeRozan a récolté 31 points à son retour au jeu et les Raptors de Toronto ont défait les Clippers de Los Angeles 118-109, lundi. Le meilleur pointeur de l'équipe a raté sept matches à cause d'une blessure à la cheville droite.



≪En passant du temps à l'écart, vous redevenez affamé d'une façon que vous pouvez négliger si vous jouez constamment, a dit DeRozan, cinquième de la NBA avec sa moyenne de 27,8 points par match. Ça vous donne la motivation de revenir. De reprendre ce que vous faisiez, mais à un niveau encore plus élevé.≫



Les Raptors ont montré une fiche de 3-4 en son absence, glissant de quelques échelons au classement de l'Est.



DeRozan a aussi fourni cinq rebonds et un vol.



Selon l'entraîneur Dwane Casey, le retour de DeRozan ramène l'équilibre dans les systèmes de jeu.



≪Les gars connaissent le rythme quand DeMar est dans la formation, a dit Casey. Ils savent comment se comporter en attaque ou en défense.≫



Kyle Lowry a obtenu 24 points, incluant cinq tirs de trois points. Il a connu une soirée de 7 en 7 pour les lancers francs.



Jonas Valanciunas a inscrit 21 points et 12 rebonds pour Toronto, qui se dirige vers le Minnesota pour y affronter Andrew Wiggins et les T-Wolves, mercredi.



Blake Griffin a dominé avec 26 points pour les Clippers, qui ont perdu leurs trois derniers matches.