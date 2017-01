Déménagement: les partisans des Chargers en furie (vidéo)

(98,5 Sports) - Les partisans des Chargers n'acceptent pas la décision du propriétaire de l'équipe de déménager le club de San Diego à Los Angeles.

Dean Spanos, assurément l'homme le plus détesté à San Diego, a annoncé jeudi que les Chargers quittaient la ville après 56 ans.

Voici la réaction de certains partisans.

More Chargers fans very, very upset outside of Chargers Park. @ABC7 pic.twitter.com/AdrvqZcERH — Ashley Brewer (@abc7ashley) 12 janvier 2017

Angry @Chargers fan eggs building after hearing owner Dean Spanos may announce team's move to LA this morning. Stay w #NBC7 pic.twitter.com/oHQqqIWuPp — Liberty Zabala (@LibertyNBC7SD) 12 janvier 2017

A fan just lit a @Chargers flag on fire in front of their office building. @10News pic.twitter.com/3WtjpkgSKE — Jared Aarons (@10NewsAarons) 12 janvier 2017