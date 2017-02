Déjà un joueur des Pats qui refuse de rencontrer Trump

(98,5 Sports) - Un premier joueur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a fait savoir qu'il n'ira pas rencontrer le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche.

L'ailier rapproché Martellus Bennett, qui a capté cinq passes pour des gains de 62 verges dans la victoire historique de son équipe, l'a confirmé dimanche soir à des journalistes.

Comme le veut la tradition, et comme c'est le cas pour chaque équipe championne des grandes ligues nord-américaines, le président devrait recevoir les membres de l'équipe à la Maison-Blanche en 2017.

Bennett a assuré qu'il n'allait pas changer d'idée et qu'il ne craignait pas de tomber dans les mauvaises grâces du propriétaire des Pats, Robert Kraft, un ami de Donald Trump.

Il y a quelques jours déjà, Bennett avait avoué à un journaliste qu'il ne supportait pas le président Trump. Lors des élections, le 8 novembre dernier, il avait confirmé qu'il votait pour la démocrate Hillary Clinton.

Il a aussi écrit sur son compte Twitter, le 30 janvier, que « l'Amérique avait été bâtie sur l'inclusion, non l'exclusion.»

America was built on inclusiveness not exclusiveness.