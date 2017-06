Déjà un défenseur de moins à Vegas

(98,5 Sports) - Les Golden Knights de Vegas ont échangé le défenseur Trevor van Riemsdyk aux Hurricanes de la Caroline.

Le directeur général de la 31e équipe de la LNH, George McPhee, l'avait repêché mercredi soir.

Trevor van Riemsdyk - le frère de l'attaquant des Maple Leafs James van Riemsdyk - a joué 58 matchs la saison dernière à Chicago. L'athlète de 25 ans a inscrit cinq buts et récolté 11 mentions d'aide en plus de maintenir une fiche de +17.

Jamais repêché, il a disputé 158 matchs avec les Blackhawks, amassant 31 points, dont huit buts.

Il doit empocher 825 000$ la saison prochaine, la dernière d'un contrat de trois ans.

Au moment d'écrire ces lignes, on ne savait toujours pas ce que les Golden Knights ont obtenu en retour.

Vegas possédait un total de 15 défenseurs mercredi soir à l'issue du repêchage d'expansion.

