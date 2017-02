Défaite des IceCaps 6-4 contre les Senators de Binghamton

SAINT-JEAN, T.-N.-L. ? Ben Harpur a accumulé quatre aides, Andrew Hammond a effectué 31 arrêts et les Senators de Binghamton ont vaincu les IceCaps de Saint-Jean 6-4, mercredi, dans la Ligue américaine de hockey.

Mike Blunden, Jason Akeson et Phil Varone ont récolté un but et deux aides chacun pour les Senators (22-25-3), qui ont eu le meilleur sur les IceCaps lors d'un deuxième soir d'affilée. Jack Rodewald, Nick Paul et Max McCormick ont aussi touché la cible pour les visiteurs.



Charles Hudon a inscrit un but et une aide pour les IceCaps (23-22-7), tandis que Daniel Carr, Stefan Matteau et Yannick Veilleux ont aussi marqué. Yann Danis a accordé cinq buts sur 32 tirs.



Paul a brisé une égalité de 2-2 en avantage numérique après 6:56 de jeu en deuxième période, puis Varone et Akeson ont creusé l'écart à trois buts en faveur des Senators. Matteau et Carr ont ramené les IceCaps à un but de leurs rivaux, mais Blunden a étouffé les élans des locaux en marquant dans un filet désert avec quatre secondes à écouler au cadran.



Les Senators ont profité de deux de leurs six occasions en avantage numérique, tandis que les IceCaps ont été 0-en-3.