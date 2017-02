Défaite des Blue Jays 7-4 à leur premier match préparatoire

LAKE BUENA VISTA, Fla. - Emilio Bonifacio a été 2-en-2 et a produit deux points, aidant les Braves d'Atlanta à vaincre les Blue Jays de Toronto 7-4, samedi, lors du premier match des deux équipes dans la Ligue des pamplemousses.

Anthony Recker a aussi produit deux points pour les Braves. Jace Peterson, Adonis Garcia et Tyler Flowers ont généré le reste de l'offensive de l'équipe.



La victoire est allée au dossier du releveur Blaine Boyer, qui a oeuvré pendant une manche et deux tiers. Bartolo Colon avait obtenu le départ pour les Braves et il a accordé un point et trois coups sûrs en deux manches à ses débuts dans son nouvel uniforme.



Glenn Sparkman a encaissé la défaite. Il a concédé quatre points et quatre coups sûrs en une manche sur le monticule.



Anthony Alford, Reese McGuire, Dwight Smith et Jake Elmore, qui a été 3-en-3, ont produit les points des Blue Jays.