Décès de Mike Ilitch, propriétaire et bâtisseur des Red Wings de Detroit

(98,5 Sports) - La grande famille des Red Wings de Detroit est en deuil alors que le propriétaire de l'équipe Mike Ilitch est décédé à l'âge de 87 ans.

Monsieur Ilitch était aussi propriétaire de Tigers de Detroit de la Ligue américaine de baseball.

«Un entrepreneur comme mon père, il n’y en a qu’un par génération, un visionnaire et un meneur qui a jeté les fondations de notre organisation et de notre famille» a déclaré dans un communiqué Christopher Ilitch, fils du défunt et président et chef de la direction de Ilitch Holdings Inc.

«Il a un impact tellement positif dans le monde du sport et dans la communauté. On se souviendra de lui pour son dévouement envers ses employés, sa passion pour Detroit et sa générosité envers les autres, a ajouté Christopher Ilitch.

Mike IIitch avait acheté les Red Wings en 1982. Il a pris une organisation qui n’allait nulle part et en a fait une dynastie avec quatre conquêtes de la Coupe Stanley, en 1997, 1998, 2002 et 2008. Ilitch a eu le flair d’embaucher des hommes de hockey, les Jim Devellano, Scotty Bowman et Ken Holland qui ont bâti une des meilleures organisations dans les 30 dernières dans la LNH.

En plus des quatre conquêtes de la Coupe Stanley les Red Wings ont participé aux séries éliminatoires 25 saisons consécutives, remporté 16 titres de division et six Trophées du Président.

Il est d’ailleurs membre du Temple de la renommée du hockey et du Temple de la renommée américain du hockey.

Il a eu moins de succès avec les Tigers dont il a fait l’acquisition en 1992 : deux défaites en Séries mondiales.

Mike Ilitch a fait sa fortune en lançant la chaîne de pizzerias Little Caesars.