De retour à Anaheim: «Je ne m'attendais pas à un appel» - Beauchemin

(98,5 Sports) - François Beauchemin retourne là où il a passé la majorité de sa carrière et où il a soulevé la coupe Stanley en 2007: à Anaheim.

Le défenseur de 37 ans, dont le contrat a été racheté par l'Avalanche à la mi-juin, a accepté un pacte d'une saison d'une valeur de 1,5M$ avec les Ducks.

De son propre aveu, Beauchemin pensait accrocher ses patins. Et il ne s'attendait pas à un coup de fil de son ancienne équipe.

«Non. Plus vraiment, a précisé Beauchemin au micro de Mario Langlois aux Amateurs de sports. Je ne pensais pas que les Ducks allaient appeler.

« Il y a certaines équipes qui ont appelé au mois de juillet, mais les Ducks ne faisaient pas partie de ces équipes. Je ne m'attendais pas à un appel comme ça, à la dernière minute, mais ils ont quelques blessés à la défense.

« Certaines équipes ont appelé mais je n'avais pas vraiment envie de déménager ma famille une fois de plus. Il n'y avait que les Ducks qui pouvaient me faire changer d'idée aussi rapidement».

Et le Canadien?

« Le Canadien aurait peut-être pu me faire changer d'idée, mais il n'y a pas eu de discussions quand j'étais agent libre. J'ai donc pas eu l'occasion d'y réfléchir. »

Repêché par le Tricolore au 75e rang en 1998, c'est à Anaheim que la carrière du Sorelois a pris son envol. Il y est demeuré entre 2006 et 2009 avant d'y retourner entre 2011 et 2015.

« J'étais un peu surpris, mais j'étais super content. J'étais bien excité de retourner là encore une fois, où j'ai commencé ma carrière. Ou j'ai gagné la coupe Stanley. Mes enfants sont nés là-bas et ils ont grandi là-bas.»

Beauchemin a amassé 271 points, dont 73 buts, en 836 matchs dans la Ligue nationale. Il se classe au deuxième rang parmi tous les défenseurs dans l'histoire des Ducks avec 53 buts et un ratio défensif de plus-47.

En plus de l'uniforme du Canadien, des Ducks et de l'Avalanche, Beauchemin a aussi endossé le chandail des Blue Jackets et des Maple Leafs au cours de sa carrière.

Écoutez l'entrevue intégrale...