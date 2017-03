David Lemieux en sous-carte du combat d'Alvarez-Chavez ?

On en parle en ondes : Boxe : entrevue avec Camille Estephan, le promoteur de David Lemieux. (6:41) Publié le dimanche 12 mars 2017 dans Les amateurs de sports Avec Jérémie Rainville

(98,5 Sports) - Le boxeur québécois David Lemieux, qui a remporté de manière éclatante son combat contre l'Américain Curtis Stevens, samedi, aurait déjà d'autres projets. Il serait impliqué dans un duel en sous-carte du gala mettant en vedette l'excellent boxeur mexicain Saùl «Canelo» Alvarez, qui se mesurera à son compatriote Julio Cesar Chavez, le 6 mai, à Las Vegas.

Le patron de Golden Boy Promotions, Eric Gomez, aimerait beaucoup que David Lemieux livre un combat en sous-carte d’Alvarez. C'est ce qu'il a affirmé en présence de notre journaliste du 98,5 Sports, à la suite du combat Lemieux-Stevens.

Outre cet hypothétique duel entre David Lemieux et Canelo Alvarez, il semble en effet qu’on ait un autre plan à court terme pour le Québécois : un affrontement en sous-carte du combat Alvarez-Chavez, qui sera présenté à Las Vegas, le 6 mai.

«C’est ce qu’on nous a dit du coté de Golden Boy Promotions, qui est promoteur de ce méga combat [Alvarez-Chavez], a expliqué notre journaliste Jacques Thériault. Puisque Lemieux n’a boxé que trois rounds, hier, il n’est pas très hypothéqué. Il pourrait très bien boxer le 6 mai. Il pourrait prendre deux semaines de repos et retourner dans le ring. Ce ne serait pas un adversaire du top 5 de la division, mais un boxeur qui le ferait bien valoir… On veut préparer la suite du duel Alvarez-Chavez.»

Plus que jamais, Lemieux est donc dans la mire de Golden Boy Productions. Et un éventuel combat du Québécois le 6 mai ne tire aucunement un trait sur un possible affrontement avec Alvarez, bien au contraire. Une idée qui mijote dans la tête des promoteurs chez Golden Boy et chez Eye of de Tiger Management.

D’ailleurs, le grand manitou d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, a affirmé sur nos ondes dimanche que son équipe aimerait énormément que ce duel puisse se concrétiser. «C’est une question de temps. On doit voir si ça va fonctionner ce combat contre Golovkin. Sinon, c’est envisageable qu’on fasse un combat Lemieux-Alvarez plus durant l’année. C’est ce qu’on souhaite depuis le début, en fait.»

Combat Alvarez-Golovkin

L’équipe de Golden Boy Promotions tente depuis un certain temps de conclure une entente qui permettrait à son boxeur, Canelo Alvarez, d’affronter le Kazakh Gennady Golovkin. C’est un méga combat qui est extrêmement souhaité par les amateurs. Toutefois, les négociations, qui semblent ardues entre les deux clans, ont forcé la bande d’Alvarez a lorgné d’autres combattants, au cas…

Si les promoteurs Oscar De La Hoya (Golden Boy Promotions) et Tom Loeffler (K2 Promotions) ne sont pas capables de s’entendre, on sait déjà que Golden Boy Promotions a un plan B en tête pour Alvarez. Ce serait David Lemieux.

»»» Veuillez écoutez les commentaires de Jacques Thériault et l'entrevue accordée par Camille Estephan.