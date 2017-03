Danger Red Wings (vidéo)

(98,5 Sports) - Après un week-end parfait face aux Sénateurs, tout le monde s'attend à voir le Canadien engranger deux points faciles, ce soir, lors du passage des Red Wings de Detroit au Centre Bell.

Claude Julien affichera probablement le mot «danger» en parlant du match de ce soir, craignant sans doute un relâchement après l'intensité du programme double face à des rivaux directs dans la course au titre de la section Atlantique en fin de semaine dernière.

«Beaucoup de belles choses nous arrivent, mais ce qui importe le plus, c'est de ne pas être satisfait, de continuer de s'améliorer en équipe. Il faut maintenir le cap, garder les pieds sur terre et continuer de travailler», a d'ailleurs insisté l'entraîneur montréalais à propos du match de ce soir et celui de jeudi à domicile également contre les Hurricanes de la Caroline.

Les Canadiens devront d'abord faire l'effort de se souvenir du 16 janvier, soir où les Red Wings (28-32-11) les ont blanchi 1-0.

Les Canadiens (41-23-8) sont en bonne position; meneurs dans l’Atlantique, neuf de leurs dix derniers matchs du calendrier les verront affronter des adversaires qui sont actuellement hors du portrait des séries.

Vainqueur dans huit de ses neuf dernières sorties, Carey Price est redevenu un gardien dominant comme en fait foi son dossier de 9-4-1 depuis que Claude Julien a pris les commandes de l'équipe.

Défaits 2-1 hier soir à Buffalo, les Wings rateront les séries pour la première fois depuis 1990. Ils avaient toutefois remporté leurs deux duels précédents.