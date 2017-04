Crosby et Fleury unissent leurs efforts pour vaincre les Blue Jackets

PITTSBURGH - Sidney Crosby a obtenu un but et deux mentions d'aide, Marc-André Fleury a connu un autre fort match devant le filet et les Penguins de Pittsburgh ont défait les Blue Jackets de Columbus 4-1, vendredi soir, pour doubler leur avance dans la série.

Jake Guentzel a ajouté un but et une aide pour les champions en titre de la coupe Stanley.

Evgeni Malkin a inscrit son premier but des séries éliminatoires et Patric Hornqvist a complété la marque dans un filet désert.

Fleury a terminé la rencontre avec 39 arrêts, lui qui a remplacé Matt Murray avant le premier duel de la série. Il a également reçu l'aide de ses coéquipiers qui ont bloqué 23 tirs.

Brandon Saad a été l'unique buteur des Blue Jackets et Sergei Bobrovsky a stoppé 28 tirs.

Le troisième match de la série aura lieu dimanche, à Columbus.

Les Penguins ont rapidement donné le ton quand Crosby a envoyé le premier tir de son équipe au fond du filet. Il s'agissait de son 50e but dans les séries éliminatoires.

Conor Sheary a soutiré la rondelle à Bobrovsky et il l'a passée à Guentzel qui n'a pas hésité à la refiler à son capitaine.

Saad a redonné de l'énergie aux Blue Jackets quand il a décoché un bon tir des poignets qui a trompé la vigilance de Fleury après sept minutes de jeu en deuxième période.

Ce momentum n'a duré que 51 secondes, quand Crosby et Guentzel ont effectué une descente à deux contre un. Crosby a remis le disque à la recrue de 22 ans qui n'a pas raté une telle occasion.

Les visiteurs ont bien tenté de créer l'égalité en testant Fleury à quelques reprises, mais Malkin a complété un jeu de Crosby pour sceller l'issue de la rencontre alors qu'il restait 2:01 à jouer.