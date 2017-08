Courte piste: prêts pour les Olympiques

MONTRÉAL - La passation du flambeau a bel et bien eu lieu lors des sélections de l'équipe de patinage de vitesse courte piste en vue des Jeux olympiques de 2018. Samuel Girard et Kim Boutin ont survolé la compétition, gagnant respectivement sept et huit des neuf courses dans leur volet respectif lors de la semaine. Ils étaient même déjà assurés de leur place au sein de l'équipe canadienne provisoire avant la présentation des derniers 500 m et 1000 m, dimanche. Charles Hamelin, Charle Cournoyer, Kasandra Bradette et Jamie MacDonald ont décroché les quatre autres places en jeu lors des sélections tenues à l'aréna Maurice-Richard.



Seulement les trois premiers patineurs chez les hommes et les femmes au classement général de la semaine de compétition obtenaient automatiquement une place au sein de l'équipe canadienne qui ira aux Jeux de Pyeongchang, en février. Les deux meilleurs résultats sur les deux meilleures distances (500, 1000 et 1500 m) étaient comptabilisés, c'est-à-dire quatre résultats sur neuf courses.



Girard, de Ferland-et-Boilleau, a confirmé son rôle d'héritier de Hamelin chez les hommes, même si «la locomotive de Sainte-Julie» a réussi à faire la barbe au jeunot en remportant la dernière course de la semaine.



Hamelin a privé Girard du triplé au 1000 m en ayant le dessus dans une finale endiablée.



«Charles a bien patiné lors de la dernière course, a reconnu Girard, qui est âgé de 21 ans et qui avait signé une troisième victoire au 500 m plus tôt dans la journée. C'était sa dernière course au niveau canadien et je suis fier d'y avoir participé et de l'avoir vu gagner.»



Environ 24 heures après avoir confirmé sa première participation aux Olympiques, Girard cherchait encore ses mots pour exprimer ce qu'il ressentait.



«Je ne le réalise pas encore, a-t-il dit. C'est le rêve de tout athlète amateur d'aller aux Jeux. De me rendre là, c'est un objectif qui vient d'être atteint et je vais vouloir bien faire là-bas.



«À mes parents et ma famille, je veux simplement leur dire merci d'avoir cru en moi.»

De son côté, Hamelin en sera à ses quatrièmes Jeux olympiques. Il a déjà trois médailles d'or et une d'argent à son palmarès et il a laissé entendre que la fin de sa carrière approchait peut-être.



«En 2006 (à Turin), c'était une surprise pour moi de me qualifier, a raconté Hamelin, maintenant âgé de 33 ans. Si on m'avait dit en 2006 que je participerais un jour à mes quatrièmes Jeux... c'est exceptionnel. C'est une expérience que je vais vivre avec le sourire et beaucoup de plaisir avec les gars et les filles de l'équipe.»



Hamelin a confirmé sa place au sein de l'équipe en signant une victoire et une deuxième place au 1500 m, ainsi qu'une victoire et une troisième place au 1000 m.



De son côté, Cournoyer, qui est âgé de 26 ans, participera à ses deuxièmes Jeux olympiques, lui qui avait gagné le bronze au 500 m aux Jeux de Sotchi, en 2014. Il a terminé deux fois deuxième au 1000 m et deux fois troisième au 500 m pendant les sélections.



Un trio de recrues



En l'absence de Marianne St-Gelais, blessée à l'entraînement avant la compétition, et Valérie Maltais, tombée au combat mercredi, la relève a aussi fait sa place chez les femmes.



Boutin, de Sherbrooke, MacDonald, de Fort St. James, en Colombie-Britannique, et Bradette, de Saint-Félicien, en seront toutes les trois à leur première participation aux Olympiques.



«Kim (Boutin) est une fille que l'on voyait monter rapidement depuis plusieurs années, a noté l'entraîneur de l'équipe féminine et ancien double médaillé olympique à Albertville en 1992, Frédéric Blackburn. Elle a commencé à chauffer les fesses à Marianne la saison dernière. Mais toutes nos filles s'entraînent chaque jour pour s'améliorer. Cette semaine, elles ont été récompensées pour leur travail.»



Les émotions étaient fortes pour le trio de recrues, même pour Boutin, qui a refusé de baisser l'intensité dimanche même si son billet pour Pyeongchang était déjà en poche.