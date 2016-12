Coupe Spengler: Andrew Ebbett fait la différence contre Davos

DAVOS, Suisse - Andrew Ebbett a marqué tard en troisième période et le Canada a défait Davos 4-3 à la coupe Spengler, mardi.

Mason Raymond, Cory Emmerton et Jacob Micflikier ont aussi fait mouche pour l'unifolié, qui renouait avec la victoire après s'être incliné 7-4 devant Dinamo Minsk, lundi.



Les marqueurs de l'équipe hôte ont été Daniel Rahimi et Per Ledin (un doublé dans ce dernier cas).



Emmerton a fait 2-1 en convertissant une échappée en désavantage numérique, huit minutes après le début du deuxième engagement.



Le gardien Zach Fucale, de l'organisation des Canadiens de Montréal, a ensuite été battu par un tir de la pointe de Rahimi, en début de troisième tiers.



Micflikier a répliqué quelques minutes plus tard, avec les siens en avantage numérique. Bas et voilé, son tir des poignets a pu porter le score à 3-2 Canada.



Ebbett a doublé le coussin en faisant dévier un tir de Colby Genoway.



Ledin a complété son doublé avec un peu moins de cinq minutes au cadran, mais le Canada a tenu bon.