Coupe Rogers: Murray et Cilic déclarent forfait

(98,5 Sports) - Les organisateurs de la Coupe Rogers ont connu un jeudi noir avec les forfaits successifs d'Andy Murray et de Marin Cilic

Tennis Canada a confirmé en après-midi l'absence de l'Écossais, vainqueur à Montréal en 2015, qui devait être la première tête de la série cette année.

Quelques heures plus tôt, Cilic avait fait part de sa décision de faire impasse sur le tournoi montréalais sur sa page Facebook.



Murray et Cilic disent tous deux avoir besoin de temps pour soigner des blessures, à une hanche dans le premier cas, et aux adducteurs dans le second. Les désistements de Murray et de Cilic s'ajoutent à ceux du Serbe Novak Djokovic et du Suisse Stanislas Wawrinka.



À la suite du retrait de Murray, l'Espagnol Rafael Nadal et Roger Federer deviennent respectivement les têtes de série numéro 1 et 2. Ils seront donc placés à chaque extrémité du tableau et ne pourront se rencontrer qu'en finale.

(Source: Tennis Canada, PC, Facebook)