Coupe Rogers: les laissez-passer à Abanda, Polansky et Schnur

(98,5 Sports) - La Québécoise Françoise Abanda ainsi que les Canadiens Peter Polansky et Brayden Schnur ont obtenu, mardi, les derniers laissez-passer en vue de la Coupe Rogers.

La Montréalaise Abanda se joint donc à Eugenie Bouchard, dont le laissez-passer avait été confirmé en juin. Le tournoi féminin est disputé à Toronto.

Polansky, de Thornhill, et Schnur, de Pickering, des Ontariens, complètent le contingent canadien avec Vasek Pospisil et Denis Shapovalov. Les laissez-passer de Pospisil et de Shapovalov avaient été annoncés le 28 juin dernier. Milos Raonic, bien sûr, accède au tableau principal en vertu de son classement mondial. Le tournoi masculin est disputé à Montréal.

Les laissez-passer pour les qualifications ont également été annoncés par Tennis Canada. Philip Bester, Frank Dancevic, Filip Peliwo et Benjamin Sigouin tenteront d'obtenir une place au tableau principal chez les messieurs, Bianca Andreescu, Gabriela Dabrowski, Katherine Sebov et Aleksandra Wozniak tenteront de faire de même chez les femmes.