Coupe Hopman: une finale opposant les Français aux Américains

PERTH, Australie - La France jouera contre les États-Unis en finale de la Coupe Hopman, suite au gain de Richard Gasquet et Kristina Mladenovic, qui ont battu les Suisses Roger Federer et Belinda Bencic 4-2 et 4-2, vendredi.

Décisif, ce double mixte s'est réglé en 34 minutes.



Gasquet et Mladenov seront opposés à Jack Sock et Coco Vandeweghe en finale, samedi.



Plus tôt, Federer a obtenu 11 as et défait Gasquet, 6-1 et 6-4, mais Bencic a ensuite perdu contre Mladenovic, 6-4, 2-6 et 6-3.



Avant de jouer à Perth, Federer a passé les six derniers mois à l'écart, récupérant d'une blessure au genou.



Le Suisse va se diriger vers Melbourne en vue des Internationaux australiens, qui débutent le 16 janvier.



Federer aimerait stopper une disette lors des tournois majeurs, où il a régné 17 fois. Il n'a pas soulevé de grand trophée depuis celui de Wimbledon, en 2012.