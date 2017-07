Coup de coude: Peter Sagan est disqualifié du Tour de France

VITTEL, France - Lundi, Peter Sagan célébrait une victoire. Mardi, le champion du monde originaire de la Slovaquie, l'un des plus grands noms du cyclisme, apprenait qu'il était disqualifié du Tour de France.

Sagan a été exclu de la Grande Boucle après avoir provoqué un accident lors d'une chaotique conclusion à la quatrième étape, remportée par le Français Arnaud Démare.



Vainqueur de la troisième étape la veille, Sagan a donné un coup de coude au Britannique Mark Cavendish alors qu'il restait une cinquantaine de mètres à négocier à l'épreuve. Cavendish s'est trouvé coincé dans des barrières situées à sa droite et a lourdement chuté. Deux autres cyclistes sont ensuite tombés sur Cavendish, un vainqueur de 30 étapes du Tour de France en carrière.

«Nous avons décidé de disqualifier Peter Sagan du Tour de France de 2017 après le tumultueux sprint ici à Vittel, où il a mis en danger plusieurs coureurs, dont Mark Cavendish et d'autres participants impliqués dans l'accident», a annoncé Philippe Marien, président du jury des commissaires.



Marien a ajouté que les commissaires avaient mis en application les règles de l'Union cycliste internationale (UCI) qui leur permettent de disqualifier des coureurs lors de «cas sérieux».



Soigné sur place, Cavendish a dû être transporté a l'hôpital après avoir été blessé à l'index de la main droite et à l'épaule droite.



«Je vais assurément avoir besoin de points de sutures au doigt, car il saigne beaucoup, a fait savoir le Britannique. En ce qui a trait à l'épaule, il pourrait y avoir un lien avec une vieille blessure. Elle est disloquée et je ne sais donc pas si j'ai endommagé le ligament. Je ne suis pas médecin, mais selon ce que je ressens, je ne suis pas optimiste», a déclaré Cavendish.



Si l'on fait exception des cas de dopage, les disqualifications surviennent rarement au Tour de France. En 2010, l'Australien Mark Renshaw a été exclu pour avoir donné un coup de tête qui a permis à Cavendish, son coéquipier, de remporter l'étape de Bourg-Lès-Valence.