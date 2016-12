Colin Kaepernick fait tout le travail et les 49ers battent les Rams

LOS ANGELES - Colin Kaepernick a lancé une passe de touché de 10 verges avec 31 secondes à jouer et il a lui-même réussi le converti de deux points suivant pour aider les 49ers de San Francisco à effacer un retard de 14 points et l'emporter 22-21 contre les Rams de Los Angeles, samedi.

Les 49ers (2-13) ont par le fait même mis un terme à une série de 13 défaites et leurs deux victoires cette saison sont survenues contre les Rams (4-11).



Kaepernick s'est déplacé vers sa droite à la recherche d'un receveur avant de lui-même franchir la zone des buts. Il a amassé 257 verges par la passe avec deux touchés et une interception. En fin de match, il a rejoint Rod Streater pour un majeur qui réduisait l'écart à 21-20 Rams.



Tentant d'orchestrer une séquence victorieuse, Jared Goff a été intercepté par Rashard Robinson alors qu'il ne restait que 16 secondes à écouler au quatrième quart. Les Rams ont laissé filer une avance dans les dernières minutes lors de deux de leurs trois dernières parties à domicile.



Goff, le premier choix au total lors du dernier repêchage de la NFL, a perdu ses six départs pour les Rams. Il a réussi 11 de ses 24 passes et il a obtenu 90 verges par la voie des airs.



Les Rams ont terminé le duel avec 177 verges totales d'attaque, dont seulement 65 dans les trois derniers quarts.