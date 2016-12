CMHJ: victoire du Canada en prolongation

TORONTO - Le Canada a eu une bonne frousse lors de son dernier match préparatoire avant le début du Championnat mondial de hockey junior, mais il a réussi à vaincre difficilement la Suisse 4-3, vendredi soir.

Nicolas Roy a inscrit le but de la victoire en prolongation et le Canada a trouvé le moyen de l'emporter après avoir laissé filer une avance de 3-0 en première période. Les représentants de l'unifolié avaient gagné leurs deux premières parties préparatoires par un pointage combiné de 10-0.



«Toutes les équipes doivent vivre avec l'adversité à un moment ou un autre, a mentionné le capitaine du Canada, Dylan Strome. Je crois que c'est bon pour nous d'avoir joué un match si serré. Nous avons eu à nous battre.»



Strome a amassé un but et une aide, Dillon Dubé et Dante Fabbro ont également trouvé le fond du filet. Carter Hart a alloué trois buts sur 14 lancers.



Nico Hischier, un futur choix de première ronde en 2017, a marqué deux buts pour les Suisses.



Le premier match de la ronde préliminaire du Canada aura lieu le 26 décembre, contre la Russie.



Strome a commencé le bal rapidement. Le capitaine de l'équipe canadienne a trompé la vigilance de Joren van Pottelberghe grâce à un tir du haut du cercle droit, en avantage numérique, alors qu'il y avait moins de deux minutes d'écoulées.



Dubé a doublé l'avance des siens deux minutes plus tard, lorsqu'il a sauté sur une rondelle libre à la suite d'un tir de la pointe. Fabbro en a ajouté lors des minutes suivantes, quand son lancer de la pointe gauche a battu le gardien suisse du côté rapproché.



La Suisse est sortie des blocs au deuxième vingt, profitant d'un surnombre pour réduire l'écart. Hischier a déjoué Hart grâce à un tir de l'enclave.



La recrue des Mooseheads d'Halifax a enfilé l'aiguille pour une deuxième fois, cinq minutes plus tard. Hischier a vu Noah Juulsen lui laisser beaucoup d'espace pour décocher un tir qui a battu Hart.



«Les deuxièmes périodes ont été difficiles pour nous et ce fut encore le cas ce soir, a indiqué Strome. Nous levons le pied de la pédale. Ils ont obtenu plusieurs chances quand nous étions en repli défensif, car nous ne revenions pas dans notre zone assez rapidement.»



Ce qui devait arriver arriva. Dominik Diem, qui s'était fait complice des deux réussites d'Hischier, s'est amené dans l'enclave et il a vu son lancer se faufiler entre les jambières du gardien du Canada avant de franchir la ligne rouge. Il s'agissait du troisième but concédé par Hart en huit tirs.



En prolongation, Roy a touché la cible en récupérant un lancer hors cible du défenseur Philippe Myers.



«J'ai aimé la façon dont nous avons réagi à mi-chemin au troisième tiers et la façon dont nous avons joué le reste de la rencontre, a affirmé l'entraîneur-chef du Canada, Dominique Ducharme. Nous serons prêts pour le 26 décembre.»



Les Canadiens n'ont pas remporté une médaille lors de trois des quatre derniers tournois, incluant une sixième place à celui de l'an dernier.