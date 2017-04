Clément Jodoin part

«C'est avec tristesse, mais beaucoup de respect et d'appréciation que Marc Bergevin et moi avons accepté la décision de Clément de mettre un terme à son association avec les Canadiens. Après qu'on lui eut proposé de demeurer avec l'équipe, Clément nous a avisés hier de son désir d'explorer différentes avenues et de vivre de nouvelles expériences.»

Jodoin faisait partie de l'organisation depuis 12 ans.

Âgé de 65 ans, Clément Jodoin a passé les cinq dernières saisons comme entraîneur adjoint, un poste qu'il a également assumé pendant cinq autres saisons (1997 à 2001 et 2002-2003). Jodoin a de plus œuvré au sein du personnel de recrutement et du développement de l'équipe entre 2000 et 2002.

Il a complété une saison comme entraîneur-chef du club-école des Canadiens dans la Ligue américaine, les Bulldogs de Hamilton, en 2011-2012.