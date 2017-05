Cinq joueurs à surveiller à la coupe Memorial

WINDSOR, Ontario - Quelques-uns des meilleurs joueurs juniors au monde sont en vedette du 18 au 28 mai au tournoi de la Coupe Memorial, à Windsor. Voici un portrait de cinq joueurs à surveiller dans la bataille pour la suprématie de la Ligue canadienne de hockey.

THOMAS CHABOT (Sea Dogs de Saint-Jean)

Chabot, âgé de 20 ans, a déjà connu une saison impressionnante, mais il tentera d'en faire encore un peu plus au cours de la prochaine semaine à la Coupe Memorial.



Chabot, premier choix des Sénateurs d'Ottawa, 18e au total, en 2015, a été nommé le joueur par excellence du championnat du monde junior en janvier pour ses performances au sein d'Équipe Canada, il a mérité le titre de défenseur de l'année dans la LHJMQ en avril et il a ajouté ce mois-ci la mention de joueur par excellence des séries après avoir guidé les Sea Dogs au championnat de la ligue.



Chabot, de Sainte-Marie, a totalisé 10 buts et 45 points en 35 matchs de la saison régulière, puis il a ajouté cinq buts et 23 points en 18 matchs éliminatoires. Le défenseur de six pieds deux et 190 livres ne sera pas seulement un atout au pour l'offensive des Sea Dogs, mais on s'attend à ce qu'il réduise au silence les meilleurs trios rivaux.



GABRIEL VILARDI (Spitfires de Windsor)



Vilardi, de Kingston, en Ontario, est considéré comme le meilleur espoir du tournoi et il pourrait être sélectionné parmi les cinq premiers au repêchage de la LNH en juin. L'attaquant de 17 ans a terminé la saison en quatrième position au classement de la Centrale de dépistage chez les joueurs nord-américains.



Même s'il a raté le quart de la saison en raison d'une blessure, le joueur de centre de six pieds trois et 200 livres a mené les Spitfires avec 29 buts et 61 points en 49 matchs. Il a ajouté deux buts et six points lors de l'élimination en sept matchs contre les Knights de London en première ronde des séries.



Vilardi, un grand gaillard doté de beaucoup de talent offensif, doit s'attendre à être utilisé à profusion pendant le tournoi, ce qui offrira aux dépisteurs une dernière occasion de le voir en situation de matchs avant le repêchage.



JOEY VELENO (Sea Dogs de Saint-Jean)



En 2015, Veleno est devenu le premier à recevoir le statut de joueur exceptionnel dans la LHJMQ. Il est seulement le troisième attaquant à avoir reçu la permission de jouer dans la Ligue canadienne de hockey à l'âge de 15 ans après John Tavares et Connor McDavid. Veleno, âgé de 17 ans, ne sera pas admissible au repêchage avant 2018.



Le centre de six pieds un et 190 livres a eu le privilège d'évoluer à Saint-Jean où il a profité de l'expérience et de la profondeur de l'équipe à l'attaque à ses deux premières saisons et n'a pas eu à supporter la pression de son titre. Un bon tournoi de sa part lui serait profitable alors que plusieurs de ses coéquipiers quitteront tandis qu'il sera de retour la saison prochaine dans un rôle plus important.



Veleno a fini l'année avec 13 buts et 40 points en 45 matchs après s'être absenté pendant quelque temps en raison d'une blessure qui lui a fait rater le défi mondial des moins de 17 ans. L'athlète de Kirkland a ajouté huit buts et 11 points en 18 matchs éliminatoires.



MIKHAIL SERGACHEV (Spitfires de Windsor)



Il sera intéressant de surveiller la progression du défenseur Mikhail Sergachev, qui est considéré comme le prochain pilier défensif du Canadien de Montréal.



Le joueur de six pieds, trois pouces et 212 livres s'est illustré cette saison dans la Ligue de hockey de l'Ontario (OHL), qui l'a d'ailleurs nommé au sein de la deuxième équipe d'étoiles, mercredi.



Le défenseur âgé de 18 ans a conclu sa deuxième campagne avec les Spitfires avec une récolte de 10 buts et 33 aides en 50 matchs. Choix de premier tour du Canadien en 2016, neuvième au total, il a également participé à quatre matchs avec le Tricolore.



Sergachev avait été nommé défenseur par excellence de la Ligue de l'Ontario la saison dernière, sa première en Amérique du Nord, ainsi qu'au sein de la première équipe d'étoiles. Il avait récolté 17 buts et 40 aides en 67 rencontres.



DARREN RADDYSH (Otters d'Erie)



Raddysh est l'une des nombreuses vedettes offensives des Otters et il vise beaucoup plus que la conquête de la Coupe Memorial.



Le défenseur de 21 ans en est à sa dernière saison et sa carrière junior prendra fin à la fin du tournoi. Il espère attirer l'attention des dépisteurs dans l'espoir d'obtenir un premier contrat dans la LNH ou, à tout le moins, une invitation à un camp d'entraînement cet automne.



L'athlète de six pieds un et 200 livres a fait sa part en saison régulière, s'assurant le titre de défenseur de l'année après avoir récolté 16 buts et 81 points en 62 matchs.



Il a suivi avec huit buts et 22 points en 22 matchs éliminatoires. Son jeune frère Taylor, un attaquant des Otters, a été repêché par le Lightning de Tampa Bay en 2016 et il a signé son premier contrat dans la LNH, lundi.



Des mentions spéciales: Les attaquants Anthony Cirelli et Dylan Strome des Otters; le gardien Michael DiPietro et les défenseurs Sean Day et Logan Stanley des Spitfires; le gardien Carl Stankowski ainsi que les attaquants Mathew Barzal et Sami Moilanen des Thunderbirds de Seattle.