Cilic déclare forfait pour Montréal

ZAGREB, Croatie - Le Croate Marin Cilic a déclaré forfait en vue du volet masculin de la Coupe Rogers, la semaine prochaine à Montréal, à cause d'une blessure aux adducteurs.

Cilic a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook.



Sixième joueur mondial, Cilic dit s'être blessé pendant les Internationaux de Wimbledon. Un Cilic qui a paru mal en point s'était d'ailleurs incliné en trois manches en grande finale de ce tournoi du grand chelem, aux mains du Suisse Roger Federer.



«Avec grand regret, je dois annoncer que je ne serai pas en mesure de participer à l'événement ATP Masters 1000 à Montréal, qui sera joué la semaine prochaine. Au tournoi de Wimbledon, le mois dernier, j'ai subi une blessure et le processus de guérison est en cours mais il est plus lent que je ne le voudrais.»



«Je crois que je n'ai pas besoin de souligner à quel point je me sens triste de ne pas pouvoir participer au tournoi à Montréal, après avoir si bien joué au cours des derniers mois et avoir atteint la finale d'un tournoi du Grand Chelem pour la deuxième fois de ma carrière. Montréal est l'un des plus grands événements de l'année, c'était mon premier tournoi depuis la finale de Wimbledon, et tout ça a rendu ma décision de me retirer encore plus difficile.»



Cilic devient le troisième joueur de renom à se désister du tournoi, après le Serbe Novak Djokovic et le Suisse Stanislas Wawrinka.



Djokovic a mis un terme à sa saison à cause d'une blessure au coude droit qui l'ennuie depuis déjà plusieurs mois tandis que Wawrinka s'est retiré mercredi à cause d'une blessure à un genou.