Chrono sensationnel pour Andre De Grasse

STOCKHOLM - Le sprinter étoile canadien Andre De Grasse a signé une autre victoire, dimanche, en Ligue de diamant à Stockholm.

L'athlète âgé de 22 ans originaire de Markham, en Ontario, a signé un chrono de 9,69 secondes au 100 m.



Ce temps aurait pu être un record canadien et personnel pour De Grasse, mais le vent atteignait 4,8 m par seconde, la limite permise pour que le chrono soit homologué est de 2,0 m.



Le record canadien est toujours de 9,84 secondes, et il est partagé par Donovan Bailey (Jeux olympiques d'Atlanta en 1996) et Bruny Surin (Championnats du monde de 1999). Le meilleur temps de De Grasse est de 9,91 secondes, et il a été réalisé aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro l'été dernier, en route vers la conquête de la médaille de bronze.



Il s'agissait de la troisième victoire de suite de De Grasse, qui a triomphé au 100 m en Ligue de diamant à Oslo plus tôt la semaine dernière. Il avait aussi gagné le 200 m à Rome plus tôt ce mois-ci.



L'Ivoirien Ben Youssef Meite a fini deuxième en 9,84 dimanche, et le Jamaïcain Ryan Shields a complété le podium en 9,89.