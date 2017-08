Chris Froome a maintenant 36 secondes d'avance en tête à la Vuelta

Chris Froome est passé en tête dans la montée finale pour remporter la neuvième étape de la Vuelta, dimanche, augmentant ainsi son avance au sommet du classement général.

Le gagnant du Tour de France a pris les devants à environ 500 m de l'arrivée, s'imposant dans cette course de 174 km d'Orihuela à El Poble Nou de Benitatxell, dans le sud-est de l'Espagne.



«C'est tellement une bonne sensation d'avoir le maillot rouge et une bon coussin à ce point-ci, a dit Froome. Mes jambes étaient en grande forme (dimanche).»



Froome obtenait une première victoire d'étape lors d'un grand tour cette saison. Il a remporté la Grande boucle une quatrième fois, sans toutefois y enlever une étape.



Froome a devancé par quatre secondes le Colombien Esteban Chaves, combatif tardivement, mais pas assez pour éclipser le coureur britannique.



Chaves est deuxième au classement général, à 36 secondes de Froome. L'Irlandais Nicolas Roche est troisième, à une minute et cinq secondes de la tête.



Froome tente de devenir le troisième coureur à signer un doublé Tour de France et Vuelta dans une même saison. Les Français Jacques Anquetil et Bernard Hineault l'ont fait en 1963 et 1978, respectivement.



Michael Woods de Gatineau a brillé en finissant troisième une seconde après Chaves, dimanche. Il est huitième au classement général, à 1:52 du meneur.



Hugo Houle et Svein Tuft sont les autres Canadiens en lice. Le Québécois a conclu la neuvième étape au 98e rang, se classant 96e au général. Le Britanno-Colombien a terminé 158e, pour une 169e position au classement global.



La journée de lundi en sera une de repos.