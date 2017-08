Chiefs de Kansas City: la saison du demi-offensif Spencer Ware est menacée

John Froschauer / The Associated Press

KANSAS CITY, Mo. - Le demi offensif Spencer Ware, des Chiefs de Kansas City, pourrait devoir subir une opération qui l'empêcherait de jouer en 2017.

Il s'est blessé au genou droit vendredi à Seattle, en match préparatoire, et les dommages incluent la déchirure d'un ligament.



Dimanche, le thérapeute Rick Burholder a dit que Ware s'est déchiré le ligament croisé postérieur et a subi du tort à celui latéral collatéral, une combinaison qui risque fort de mener à une opération.



L'entraîneur Andy Reid misera sur Kareem Hunt comme porteur de ballon partant en lever de rideau de la saison le 7 septembre, à Foxborough.



Charcandrick West et C.J. Spiller devraient être les réservistes.



Ware a obtenu 921 verges au sol la saison dernière, inscrivant trois touchés.