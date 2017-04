Chapdelaine promet que les Alouettes vont participer aux éliminatoires

On en parle en ondes : L'entraîneur-chef des Alouettes,Jacques Chapdelaine, dévoile ses objectifs. (7:41) Publié le lundi 17 avril 2017 dans Les amateurs de sports Avec Jérémie Rainville

(98,5 sports) - Le printemps est à peine arrivé, mais l'entraîneur-chef des Alouettes de Montréal, Jacques Chapdelaine, a promis que son équipe participera aux éliminatoires de la LCF au début de novembre.

«Définitivement, c’est non seulement notre objectif, mais c’est vraiment à notre portée, on est capable d’y toucher, a déclaré Chapdelaine quand l’animateur Jérémie Rainville des Amateurs de sports lui a posé la question. On a connu un très bon camp d’entraînement la semaine dernière en Floride, un camp qui a dépassé nos espérances. On est très optimistes.»

Les Alouettes ont effectué un virage important en fin de saison en congédiant Jim Popp et en le remplaçant par Kavis Reed, tout en confirmant Chapdelaine au poste d’entraîneur-chef de l’équipe.

«Même si on va avoir du succès cette année et qu’on va avoir une opportunité de remporter la coupe Grey, le travail de développement va continuer au cours des prochaines années pour ne plus se retrouver dans la même situation, soit avoir à rebâtir et aller chercher de nouveaux joueurs chaque année», a dit Chapdelaine.

Selon ce dernier, il y a eu un changement de mentalité au sein de l’équipe en fin de saison dernière, changement qui se répercutera cette année.

«On a tourné un virage important en fin de saison. De la façon que l’on a gagné dans les dernières semaines et de la manière que nous sommes revenus dans le dernier match pour l’emporter (victoire de 32-25 contre les Tiger Cats de Hamilton), les joueurs n’ont jamais plié l’échine, je relie cela au changement de mentalité.»