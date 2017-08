Échange majeur entre les Cavaliers et les Celtics

CLEVELAND - Les Cavaliers de Cleveland ont échangé Kyrie Irving aux Celtics de Boston en retour d'Isaiah Thomas, Jae Crowder, le centre Ante Zizic et un choix de première ronde au repêchage de 2018, mardi soir.

Un peu plus tôt cet été, le joueur des Cavaliers avait demandé au propriétaire de l'équipe, Dan Gilbert, d'être échangé.



Depuis sa demande, les champions en titre de l'Association de l'Est cherchaient un partenaire qui serait prêt à conclure une telle transaction. Les Celtics se sont avérés des partenaires de choix. À présent, ils bâtiront leur avenir autour d'Irving et de Gordon Hayward, un joueur autonome avec qui l'équipe s'est récemment entendue sur les termes d'un contrat.



« Kyrie est l'un des meilleurs pointeurs de la NBA, a déclaré le président des Celtics, Danny Ainge. Il l'a prouvé sur les plus grandes scènes, lors des séries finales, lors des trois dernières années. Il a été couronné champion de la NBA, il est médaillé d'or olympique et il a été nommé parmi l'équipe des étoiles de l'Association Est à quatre reprises .»



Irving devra affronter ses anciens coéquipiers lors de son premier match dans l'uniforme des Celtics, puisque les Cavaliers accueilleront la formation de Boston le 17 octobre prochain - une date déjà encerclée dans le calendrier des partisans.



Irving, qui a réussi le tir le plus important de l'histoire des Cavaliers afin de remporter la série finale de la NBA en 2016, rejoint les Celtics qui se sont inclinés devant les Cavaliers l'an dernier lors de la finale d'association et qui n'ont pas été en mesure de détrôner LeBron James et compagnie dans les dernières années.



La demande d'échange d'Irving avait jeté une ombre sur l'organisation.



Les Cavaliers ont peut-être sauvé leur saison morte avec cette transaction.