Championnat de la PGA: Spieth tentera de compléter son grand chelem

CHARLOTTE, N.C. - Le Danois Thorbjorn Olesen a calé un roulé de 30 pieds au dernier trou pour remettre une carte de 67, quatre coups sous la normale, pour s'emparer momentanément de la tête du classement au Championnat de la PGA, à Quail Hollow.

Jordan Spieth, qui tente de compléter le Grand Chelem, était quant à lui heureux d'avoir joué 72. Vainqueur de l'Omnium des États-Unis, Bruce Koepka, a mieux fait avec un 68. Il fait partie d'un groupe de quatre golfeurs à un coup du meneur.



Les verts, sur du nouveau gazon Bermuda, étaient si fermes et si rapides que les golfeurs ont dû adopter une approche défensive. Koepka a pu effectuer des roulés de moins de 15 pieds pour des birdies sur ses six premiers trous, mais il n'en a converti qu'un seul.



Greyson Murray, un gofleur de la Caroline du Nord qui a été le premier à s'élancer sur le parcours, a remis une carte de 68. Il a été rejoint plus tard par Gary Woodland, Koepka et Chris Stroud, qui s'est qualifié en remportant le Championnat Barracuda la semaine dernière.



Paul Casey suit avec trois golfeurs à 69, tandis que Dustin Johnson, Jason Day et Hideki Matsuyama font partie d'un large contingent à 70.



Sergio Garcia a pour sa part commis deux bogeys vers la fin de son parcours pour remettre une carte de 75. Ernie Els, qui pourrait bien disputer pour la dernière fois le tournoi, a remis une carte de 80, seulement sa deuxième du genre dans un tournoi majeur. La première fois, c'était à Bellerive, en 1992.