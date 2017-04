Carey Price: le faire jouer ou non d'ici la fin du calendrier régulier ?

(98,5 Sports) - En théorie, le duel entre le Canadien de Montréal et les Sabres de Buffalo mercredi soir avait la même valeur qu'une rencontre préparatoire avant le début du calendrier régulier. On a pu le sentir sur la patinoire, de part et d'autre.

Peut-être soucieuse d'éviter les blessures avant le début des séries éliminatoires, la formation montréalaise n'a pas affiché beaucoup d'intensité, ne distribuant que neuf mises en échec pendant tout le match.

Moment inquiétant pour Price

Si elle n’a pas été intense, certains éléments de la rencontre ont fait peur aux amateurs montréalais, particulièrement certains moments durant lesquels le gardien Carey Price a été bousculé. Une séquence en particulier a inquiété le chroniqueur Alain Crête du 98,5 FM quand un joueur des Sabres est tombé sur le gardien vedette qui a ensuite mis du temps avant de se remettre sur patins.

Alain Crête a posé la question à savoir s'il était bien important que Price se retrouve devant le filet à Buffalo. Il l’aurait plutôt vu passer ce match avant de revenir devant le filet au Centre Bell, vendredi, avant de profiter de nouveau d’un répit le lendemain soir, à Detroit, dans le cadre de la dernière rencontre du calendrier régulier.

Parlant de blessure, le Tricolore a terminé la rencontre à Buffalo sans Alexei Emelin, qui n'a pas joué en troisième période. Julien n'avait pas de mise à jour à donner après le match, se contentant de dire que son robuste défenseur sera évalué ce matin.



Préparation face aux Rangers

Par la suite, le Canadien retrouvera les Rangers de New York lors du premier tour des séries éliminatoires. Les hommes d'Alain Vigneault ont perdu les très minces possibilités qu'il leur restait de doubler les Blue Jackets de Columbus au troisième rang de la section Métropolitaine à la suite d'une défaite de 2-0 contre les Capitals de Washington, mercredi soir.



L'horaire officiel des matchs devrait être divulgué dimanche soir, mais il faut s'attendre à ce que les deux premiers matchs, qui auront lieu au Centre Bell, soient présentés mercredi et vendredi prochain.

Avec La Presse Canadienne