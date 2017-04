Canadien 1 Rangers 1 (deuxième période)

(98,5 Sports) - Le Canadien de Montréal fait face à l'élimination ce soir au Madison Square Garden, contre les Rangers de New York.

Andrew Shaw, blessé, ne disputera pas ce sixième match de la série. Pas plus que le défenseur Nathan Beaulieu et l’attaquant Torrey Mitchell, laissés de côté par l’entraîneur Claude Julien.

Les joueurs d’avant Brian Flynn et Michael McCarron, ainsi que le défenseur Brandon Davidson seront donc de la partie pour le Tricolore.

La formation des Rangers demeure inchangée.

Le film de la rencontre

Première période

On joue à fond de train lors des premières minutes, mais les attaquants ne génèrent rien de bien menaçant pour les gardiens.

C'est Brendan Gallagher qui obtient une première occasion de marquer quand il s'offre un tourniquet vif tout près du but d'Henrik Lundqvist, mais le gardien des Rangers résiste.

Les attaquants des Rangers dominent les minutes suivantes. Le Tricolore est débordé dans sa zone, mais aucune rondelle ne vient inquiéter Carey Price.

Max Pacioretty et Jimmy Vesey se bousculent lors d'un arrêt de jeu, puis ils en viennent aux coups. Net avantage pour le capitaine du Canadien.

Le défenseur Brendan Smith bloque un tir frappé de Brandon Davidson et ça lui fait mal. Il rentre péniblement au banc des siens.

En bataillant derrière le filet des Rangers, Alexander Radulov remet le disque à la pointe à Alexei Emelin en tombant. Emelin décoche un tir qui se fraie un chemin derrière Lundqvist: 1-0 Canadien.

Le premier but des séries d'Emelin. Des mentions d'aide à Radulov (5e) et Artturi Lehkonen (2e) à 6:19. On entend les mouches voler dans le Madison Square Garden.

Pénalité aux Rangers, à Derek Stepan, pour avoir retenu le bâton d'Alex Galchenyuk. Avantage numérique Canadien.

Les joueurs du Tricolore dirigent uniquement un tir sur Lundqvist durant deux minutes. Une supériorité d'un homme gâchée.

Marc Staal met en échec Gallagher trois fois dans le fond de sa zone. Gallagher se relève chaque fois, quoique sérieusement secoué.

Du bon travail de Paul Byron en zone adverse permet à Galchenyuk de décocher un solide tir vers Lundqvist en provenance du cercle d'engagement droit: arrêt du gardien des Rangers. Avantage 8-2 pour les tirs au but en faveur du Canadien.

Belle occasion pour les Rangers quand Ryan McDonagh se lance à l'attaque et que son tir de près est dévié par le bouclier de Price.

Puis, grosse présence du quatrième trio du Canadien (Ott-McCarron-King) qui embouteille complètement les Rangers à grands coups d'épaule et de travail acharné.

C'est ensuite au tour du premier trio (Pacioretty-Danault-Radulov) de faire la vie dure aux défenseurs des Rangers. On entend même quelques huées de la foule de New York à l'endroit des siens.

Lehkonen reçoit un coup de bâton au visage de la part de Chris Kreider. Pas de pénalité. L'arbitre pensait probablement qu'il s'agissait du prolongement du mouvement du bâton à la suite de la passe de Kreider.

Un tir de la pointe des Rangers devié par Rick Nash passe à un cheveu de tromper Price. On en reste là après 20 minutes: 11-6 pour le Canadien au chapitre des tirs au but.

Deuxième période

Le Canadien voit Jordie Benn écoper d'une pénalité après 90 secondes de jeu en deuxième période.

Et cette pénalité va coûter cher au Tricolore. Bien alimenté, Mats Zuccarello déjoue Carey Price d'un tir entre les jambières que le gardien du Canadien aimerait revoir: c'est l'égalité 1-1 après 2:26 de jeu en période médiane.

Plus de détails à venir…