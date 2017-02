«C'est la faute des joueurs» - Pacioretty

MONTRÉAL - La récente série d'insuccès des Canadiens, combinée à la semaine de repos obligatoire dont bénéficie le Tricolore, aura donc ouvert la porte au départ de Therrien.

Les Canadiens avaient encaissé deux défaites consécutives le week-end dernier, et n'étaient tout simplement plus capables d'amasser des victoires au Centre Bell.

Le directeur général Marc Bergevin va rencontrer les médias mercredi à 11h, au Complexe sportif Bell, à Brossard, tandis que Julien participera à une conférence téléphonique à 13h.

Samedi contre les Blues de St. Louis, les Canadiens ont subi un troisième revers de suite à domicile, où ils n'ont pas gagné depuis le 31 janvier.

En fait, depuis le 12 novembre, date où le Tricolore avait récolté une 10e victoire en autant de départs au Centre Bell, il affiche un dossier global de 8-7-4 dans ce qui est censé être son château fort.

Le Tricolore n'est également plus capable de remporter deux matchs d'affilée. Il faut remonter au début de janvier pour retrouver une séquence du genre.

Ce rendement des dernières semaines a fait en sorte qu'en date de mardi après-midi, les Canadiens n'avaient plus que six points d'avance sur les Sénateurs d'Ottawa au sommet de la section Atlantique. Ces derniers ont joué cinq rencontres de moins.

«En tant que joueur, particulièrement en tant que capitaine, vous vous sentez coupable, a déclaré l'attaquant Max Pacioretty au réseau Sportsnet. Si nous avions mieux joué, particulièrement au cours des dernières semaines, la direction n'aurait pas ressenti le besoin de prendre une décision comme celle-là. Il est évident que nous n'étions pas à la hauteur dans les derniers matchs. Mais je crois que c'est la faute des joueurs.

«Nous voyons à travers la ligue que c'est habituellement le résultat quand une équipe ne répond pas aux attentes. Je n'ai que de bonnes choses à dire au sujet de Michel et c'est ce qui rend la situation difficile.»

Brendan Gallagher a répété le commentaire que Carey Price avait fait après la défaite contre les Bruins, des propos qui ne sont jamais bons à entendre pour un entraîneur-chef.

«Nous nous sommes éloignés de notre identité, a déclaré Gallagher à Sportsnet. Je ne blâme aucunement Michel pour cela, c’est plus de notre faute à nous les joueurs. En tant que groupe, nous devons revenir à ce que nous faisions quand on avait du succès.»

Cinquième congédiement

Therrien est devenu le cinquième entraîneur-chef à perdre son emploi cette saison, après Julien, Ken Hitchcock (Blues), Jack Capuano (Islanders de New York) et Gerard Gallant (Panthers de la Floride). C'est la 39e fois qu'un entraîneur-chef est congédié pendant une campagne au cours des 10 dernières années, surpassant le total de la NFL, de la NBA et des ligues majeures de baseball pendant la même période.

Therrien a également été limogé pour la troisième fois de sa carrière pendant une saison. La dernière fois, c'était en 2009, lorsque les Penguins de Pittsburgh l'avaient remplacé par Dan Bylsma, qui avait mené les siens à la conquête de la coupe Stanley quelques mois plus tard.