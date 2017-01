Bute dopé: Heredia s'en lave les mains

(98,5 Sports) - Bombardé de questions par les journalistes, le préparateur physique et nutritionniste de Lucian Bute, Angel Heredia, a répété qu'il n'était pas à blâmer dans le dossier du test positif de son client.

Heredia, qui a un passé lourd dans le domaine du dopage, a martelé que Bute était le seul et unique de ses clients boxeurs à avoir échoué un test antidopage.

« Regardez les faits, aucun autre de mes boxeurs n’a testé positif. J’ai préparé la formule pour Lucian, il n’y avait rien d’illégal dans mes demandes et le produit est revenu contaminé d’ostarine. Ce n’est pas de ma faute. »

Heredia a dit même ne pas avoir à se sentir mal envers Bute étant donné qu’il n’avait rien à voir dans cette histoire.

C’est pourtant Heredia qui a décidé de faire confiance au laboratoire Pharmagenic, un laboratoire douteux qui semble avoir des allures de coquille vide.

« C’est vrai, je n’ai pas fait suffisamment de vérification quand j’ai décidé de faire affaire avec eux. Ils m’ont fait un bon prix et j’ai décidé de passer mes commandes. C’était la première et seule fois, et je ne ferai plus jamais affaire avec eux. »

Selon les informations du 98,5 FM, les supposés laboratoires Pharmagenic ont déménagé à trois reprises au cours des trois dernières années. Leurs ateliers qui se sont promenés en Californie, auraient à nouveau récemment déménagé à Londres.

Le propriétaire de l’édifice où louaient supposément des laboratoires Pharmagenic en 2015 n’a jamais été capable de confirmer au 98,5 FM que des gens y travaillaient vraiment. Le supposé laboratoire a depuis changé deux autres fois d’adresse.

Il semble que Pharmagenic commandait des produits en Asie pour ensuite les refiler à leurs clients.

Heredia est convaincu que Bute ne s’est pas dopé en cachette, mais qu’il est victime de cette « rare erreur ».

Une poursuite contre Pharmagenic

Selon le promoteur Yvon Michel, les avocats de Bute et d’Heredia intentent présentement une poursuite de plus d’un million de dollars auprès de Pharmagenic.

À savoir s’il craignait poursuivre un laboratoire qui s’avère une coquille vide, Michel a indiqué que si les avocats ont décidé d’aller de l’avant avec la poursuite c’est qu’ils croient pertinemment aux chances d’obtenir gain de cause.

Heredia modifie son rôle

Si Heredia demeure le préparateur physique et nutritionniste de Bute, il assure qu’il ne fournira plus de produit à ses athlètes.

« Je vais me concentrer à la préparation physique. Je ne fournirai plus de produit à mes athlètes. J’ai dû d’ailleurs tout remettre à mes avocats à fin de vérification. Si mes athlètes veulent des conseils sur la nutrition et les suppléments, je vais leur faire signer une décharge. S’il y a un test positif, je ne veux pas être tenu responsable. »

« Ici au Canada, vous êtes chanceux. J’ai fait une liste de produits canadiens GNC pour Lucian récemment. Je sais pertinemment que tout ce qu’ils font est propre. Les standards ici sont plus élevés qu’aux États-Unis. Je reconnais que parfois un produit peut se vendre sur les tablettes et ne pas être légal aux yeux du sport et nous allons faire attention à cela. Mais je ne veux plus fournir de produits moi-même, car je ne veux plus vivre cela. »

À cause de son historique dans le monde du dopage, Heredia sait que les liens sont faciles à faire entre ce test échoué et son passé.

« On dirait que les gens attendaient cela pour tout détruire ce que j’ai tenté de rebâtir. J’ai même travaillé avec des agences antidopages pour les aider. C’est sûr que cette nouvelle ne m’a pas aidé. J’ai été attaqué de tous les côtés. Mais je vais prendre les mesures nécessaires pour ne plus que ça arrive. »

Bute a récemment été testé pour son prochain combat face à Eleider Alvarez et son échantillon s’est avéré propre.

Selon certaines informations, Alvarez n’a toujours pas été testé.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports