Bryce Harper va subir un test d'imagerie par résonance magnétique

Bryce Harper lors de sa blessure/Nick Wass / The Associated Press

Bryce Harper lors de sa blessure/Nick Wass / The Associated Press

WASHINGTON - Bryce Harper des Nationals subira dimanche un test d'imagerie par résonance magnétique, en lien à sa blessure subie samedi à Washington, dans un match que les siens ont gagné 3-1 face aux Giants de San Francisco.

Harper a quitté en première manche face, victime d'une blessure au genou gauche.



Voulant devancer un relais au premier coussin, il a glissé du pied gauche sur le coussin. La cheville a versé et Harper a fait une dure chute.



Le match a commencé peu après 22h00, résultat d'un délai de trois heures à cause de la pluie. Il pleuvait encore en première manche.



Ne pouvant mettre de poids sur sa jambe gauche, Harper a quitté avec l'aide de Rick Schu, l'instructeur des frappeurs, et de Paul Lessard, le thérapeute en chef des Nationals. Andrew Stevenson l'a remplacé au champ centre.



Joueur par excellence de la Nationale en 2015, Harper frappe pour ,327 cette saison. Il a cogné 26 longues balles et a produit 81 points.



Forts d'un dossier de 69-45, les Nationals dominent très largement dans la section Est de la Nationale. Ils ont remporté leurs trois derniers matches.